Макрон перед переговорами с Меркель заявил, что они обсудят ситуацию в Беларуси
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует обсудить в четверг вечером с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Украине и в Беларуси.
"Мы, в частности, обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию на Украине и в Беларуси", - сказал Макрон перед началом переговоров с Меркель в Париже.
Меркель, в свою очередь, заявила, что обсудит с Макроном "возможен ли успех в рамках нормандского формата". "Сейчас на Украине сложная ситуация, прогресса мало", - добавила она. Цитирует interfax.by
Считается, что это - один из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.
На протяжении последних лет Меркель поддерживала крайне интенсивные контакты с Макроном, регулярно обсуждая с ним международную повестку дня.
Как пишет "Еврорадио", Франция внесет белорусский вопрос в повестку дня во время своего председательства в Евросоюзе 1 января 2022 года. Об этом стало известно во время визита Светланы Тихоновской во Францию после встречи с председателем комиссии по международным делам Жаном-Луи Бурланжем.
22:18 16/09/2021
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