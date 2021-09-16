"Мы, в частности, обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию на Украине и в Беларуси", - сказал Макрон перед началом переговоров с Меркель в Париже.

Меркель, в свою очередь, заявила, что обсудит с Макроном "возможен ли успех в рамках нормандского формата". "Сейчас на Украине сложная ситуация, прогресса мало", - добавила она. Цитирует interfax.by





Считается, что это - один из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.





На протяжении последних лет Меркель поддерживала крайне интенсивные контакты с Макроном, регулярно обсуждая с ним международную повестку дня.



