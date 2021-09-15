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Макей: «НАТО не хочется, на мой взгляд, признавать такую "мелкую организацию", как ОДКБ»

ОДКБ и НАТО надо выработать общие подходы по Афганистану, но западная коалиция не осмелится на переговоры. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Фото АиФ

"Наши предложения лежат на столе в секретариате НАТО. Понятно, что им как "большой организации" и организации, которая хочет играть главенствующую роль в военном плане на всей планете (не только в европейском регионе), не хочется, на мой взгляд, признавать такую "мелкую организацию", как ОДКБ", - отметил Владимир Макей. Его цитирует БелТА

По словам министра, ОДКБ предложила НАТО выстроить сотрудничество на различных уровнях, теперь от альянса ждут ответа на это предложение. Глава внешнеполитического ведомства считает, что ОДКБ и НАТО надо вырабатывать общие подходы по ситуации в Афганистане, но, по его мнению, западной коалиции сейчас будет сложно согласиться на это после "поспешного бегства из Афганистана и фактически проигрыша" в этой стране. 

"Они не то чтобы будут стесняться, а не осмелятся сесть за один стол, чтобы выслушать откровенное мнение относительно ситуации в Афганистане, перспектив развития ситуации, той роли, которую сыграли разные страны в регионе и в этой стране в частности", - убежден Владимир Макей.
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