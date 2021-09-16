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Неожиданно: Буш, Клинтон и Обама объединились, чтобы помочь афганским беженцам

Три экс-президента США примут участие в работе благотворительной коалиции Welcome.US, сообщает Голос Америки.

Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон (архивное фото)

Три экс-президента США – республиканец Джордж Буш-младший и демократы Билл Клинтон и Барак Обама – присоединились к новой организации, задачей которой является оказание помощи афганским беженцам, прибывающим в США после недавнего вывода американских войск из Афганистана.

Бывшие президенты и их супруги примут участие в деятельности Welcome.US – коалиции некоммерческих организаций, бизнес-структур и других объединений, а также отдельных лиц, – о создании которой было объявлено во вторник.

Как отмечается в распространенном новой организацией заявлении, она намерена помогать десяткам прибывающих в страну тысяч афганцев, мобилизуя для этого ресурсы и волонтеров.

«Тысячи афганцев стояли плечом к плечу с нами… чтобы сделать мир более безопасным, а теперь они сами нуждаются в помощи», – говорится в заявлении Джорджа Буша-младшего и Лоры Буш.

Представители Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, пока не прокомментировали новую инициативу.

Как сообщается, коалиция пользуется поддержкой более чем 280 человек и организация, включая такие бизнес-структуры, как компании Microsoft и Starbucks.
asiaplustj.info
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