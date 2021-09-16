"Причина, по которой я и вы все здесь, состоит в том, чтобы поблагодарить и поддержать нашего друга, губернатора Гэвина Ньюсома, одного из лучших губернаторов в стране", - заявил Байден на митинге.





Президент добавил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на США, но и на мире в целом.





"И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с Дональдом Трампом", - сказал Байден, после чего перекрестился по католическому образцу. Его жест вызвал смех и возгласы одобрения аудитории.









При этом президент выразил мнение, что соперник калифорнийского губернатора Ньюсома Элдер является "клоном Дональда Трампа". Калифорнийцы должны сделать выбор, подчеркнул Байден: "либо оставить на посту губернатора Г.Ньюсома, либо вы получите Д.Трампа", пишет ru.oxu.az со ссылкой на РИА Новости



