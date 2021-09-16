Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.

По его словам, заявление представителей общественной организации «Белая Русь» о создании партии не является новым.





«Организация “Белая Русь”, сколько она существует, столько и пытается преобразоваться в партию. И всякий раз ничего не получается. Почему? А потому что организация не является самостоятельной гражданской структурой. Это - структура, созданная властями для решения каких-то политических задач. И Лукашенко считает, что ему не нужна провластная партия, что ничего она ему не даст, а создаст лишь дополнительные проблемы. Ведь сама концепция, которой руководствуется Лукашенко, состоит в том, что “я президент всего народа”. А любая партия все-таки забирает какой-то более-менее узкий или широкий сегмент, что сужает центральную базу и электорат Лукашенко. Поэтому он не давал своего согласия на создание такой партии», - обозначил Карбалевич.





Исходя из последнего выступления Геннадия Давыдько, политический обозреватель делает вывод, что концепт создания партии власти немного поменялся.

«Согласно новому концепту, организация “Белая Русь”, как была, так и остается, и параллельно с ней создается уже партия “За Родину”. Может быть, даже из тех же самых членов, что входят в организацию “Белая Русь”. Но во всяком случае две этих организации будут существовать параллельно», - пояснил он.

Говорить, насколько реально воплощение такой концепции, пока довольно сложно ввиду того, что сам Лукашенко не определился с вопросом, нужна ли новая политическая система Беларуси, подчеркивает Карбалевич.

«Наверняка, новые представления о политической системе Беларуси должны были быть заложены в новой Конституции. Но процесс принятия Конституции завис, и малопонятно, когда будет принят проект, который выносится на референдум, какие там будут новые положения, какие новые контуры политической системы», - добавил он.





При этом Карбалевич не исключает того, что никаких изменений в политической системе Беларуси не предвидится вообще.

«Напомню, что на итоговом совещании у Александра Лукашенко в этом году по вопросу политических партий был дан месседж о том, что “не надо ничего менять”. Поэтому и зависло принятие соответствующего закона о партиях. Соответственно, завис процесс перерегистрации партий. Да и весь процесс регистрации новых партий тоже завис. Ведь о создании партий объявили многие структуры: и в команде Виктора Бабарико, и в организации “Говори правду”, пророссийские организации тоже активизировались», - отметил он.





Карбалевич настаивает: для того, чтобы партии реально функционировали в Беларуси, должны соблюдаться три основных признака.

«Для начала в Беларуси должны проводиться выборы. А реальных выборов в Беларуси нет. Поэтому в рамках политической системы, в которой отсутствуют выборы, отсутствует политическая конкуренция, роль партий не понятна. Потому что партии – это структура, с помощью которой какая-то часть общества пытается лоббировать свои интересы, выдвигая своих представителей в парламент. Во-вторых, в Беларуси должен быть функциональный парламент, который принимает реальные решения. И в-третьих, для усиления роли партий нужна пропорциональная система выборов, когда люди голосуют не за конкретного кандидата, а за партию. Либо же может существовать смешанная система», - указал он.

Резюмируя вышесказанное, Карбалевич подчеркнул, что в условиях отсутствия четкого понимания новой политической системы Беларуси заявление Давыдько о создании партии «Родина» не имеет особого значения.



