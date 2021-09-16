Здесь не только большие концерты в Минске, но и мероприятия практически в каждом беларуском райцентре. А всё это, как известно, стоит денег, отмечает euroradio.fm





Сцена за сотни тысяч

Конечно же, с наибольшим размахом отмечать 17 сентября будут в Минске. Например, только на материально-техническое обеспечение "форума патриотических сил" в столице тратят 650 тысяч рублей.





И таких тендеров два — или это ошибка, или суммарно трата составляет более 1,3 миллиона рублей.





Будет и концерт мастеров искусств, материально-техническое обеспечение которого стоит 35 тысяч рублей.





Но не концертами и форумами едиными. Так, исторический музей потратил 85 тысяч рублей на разработку специальной выставки, посвящённой 17 сентября.





В регионах траты на праздник тоже немаленькие, хотя и уступающие столичным. В Борисове только на специальный концерт тратят больше 30 тысяч рублей. Световое шоу к празднику в Могилёве стоит полторы тысячи рублей, аренда звукоусилительной аппаратуры и светового оборудования — 1800.





В Бресте только на проживание и питание неназванного творческого коллектива потратят больше 10 тысяч рублей. Ну и отдельно, конечно же, закупят флагов к празднику — на 3600 рублей.





Поездка на форум

Участников специального форума в "Минск-Арене" будут свозить со всей страны. Некоторые исполкомы закупают транспортные услуги через тендеры, поэтому можно узнать и об этих тратах.





Делегация из Пружан поедет в Минск за 2,5 тысячи рублей, из Ганцевичей — за 1400, из Полоцка — за 2,4 тысячи рублей. Из Жабинки на форум поедут за 2,25 тысячи рублей, из Бреста — за 2100, а из Брестского района — за 1,45 тысячи. Кроме того, из города на Буге в столицу поедет творческий коллектив учащихся, только на дорогу потратят 5,9 тысячи рублей.





Размер этих "делегаций": от двух до девяти десятков человек, в зависимости от города и направления.





Города Брестской области также закупают доставку в Берёзу, где пройдёт областное празднование. Цены из-за расстояния чуть ниже, делегации также не такие большие. Приедут сюда и из Минска — например, академический ансамбль танца тратит на проезд 1,25 тысячи рублей. На питание участников в райцентре выделяют больше 7 тысяч.





Большинство гостей с мероприятий в тот же вечер будут возвращаться назад. Но иногда тратиться приходится и на гостиницы. Например, витебские власти выделили на это 1,9 тысячи рублей, брестские — 4,12 тысячи.