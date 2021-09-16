6 сентября Минский областной суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы. Приговор не вступил в силу, 10-суточный срок для его обжалования истекает 21 сентября.





Кроме того, не только защитники, но также Колесникова и Знак от своего имени намерены подавать апелляционные жалобы из СИЗО, на что у них есть срок до 20 сентября.