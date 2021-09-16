Адвокаты Колесниковой и Знака обжаловали приговор
Адвокаты членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака подали апелляционную жалобу в Верховный суд, который будет рассматривать дело в качестве суда второй инстанции, сообщил адвокат Владимир Пыльченко.
“Поданные сегодня жалобы можно условно назвать “предварительными”. Есть возможность изложить доводы в дополнительной апелляционной жалобе не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Также в суд можно подавать ходатайства”, - пояснил Пыльченко.
6 сентября Минский областной суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы. Приговор не вступил в силу, 10-суточный срок для его обжалования истекает 21 сентября.
Кроме того, не только защитники, но также Колесникова и Знак от своего имени намерены подавать апелляционные жалобы из СИЗО, на что у них есть срок до 20 сентября.
17:38 16/09/2021
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