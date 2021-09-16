Артем Дехтяренко. Такой информацией в комментарии УНИАН поделился спикер СБУ





По его словам, СБУ совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант", которая проходит с 1 сентября до конца месяца и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, которые нелегально оказались на территории Украины.





"16 сентября в рамках этой операции состоялась проверка одного из киевских хостелов, где выявлено 12 граждан Республики Беларусь. При этом правоохранителями установлено, что двое из них незаконно пересекли государственную границу Украины. Указанные лица были приглашены в административное здание СБУ для опроса", – отметил Дехтяренко.





После проведения соответствующих проверок граждан Беларуси передали в Государственную миграционную службу Украины.





Ранее 16 сентября в общественной организации "Белорусский дом в Украине" сообщили, что СБУ задержала пятерых белорусов, среди которых волонтер Елена Жаркевич, которая оказывала помощь вынужденным релокантам (людям, которые переезжают в Украину) из Беларуси, а также бывший силовик, которому Жаркевич помогала легализоваться











