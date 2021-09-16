Он был одним из тех, кто составлял списки на помилование.





В этих списках — около ста фамилий. Но помилованы лишь 13 человек. А всего в Беларуси только офицально признаны правозащитниками 674 политзаключенных!





"Тринадцать - это больше, чем ноль. Это уже сенсационный положительный результат. Это значит, что белорусская власть в очередной раз протянула руку гражданскому обществу, она открыта к диалогу, она демонстрирует сигналы - и внутри, и нашим партнёрам вне Беларуси - о необходимости примирения и прекращения конфронтации. Поэтому это очень важный и, не побоюсь этого слова, исторический момент", - сказал Sputnik Юрий Воскресенский.

Он также пояснил, что фамилии из «списков Воскресенского», которые направляются Лукашенко, не разглашаются по этическим соображениям.