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Воскресенский назвал "сенсацией" освобождение 13 политзаключенных

Юрий Воскресенский прокомментировал решение Лукашенко о помиловании политзаключенных

Он был одним из тех, кто составлял списки на помилование.

В этих списках — около ста фамилий. Но помилованы лишь 13 человек. А всего в Беларуси только офицально признаны правозащитниками 674 политзаключенных!

"Тринадцать - это больше, чем ноль. Это уже сенсационный положительный результат. Это значит, что белорусская власть в очередной раз протянула руку гражданскому обществу, она открыта к диалогу, она демонстрирует сигналы - и внутри, и нашим партнёрам вне Беларуси - о необходимости примирения и прекращения конфронтации. Поэтому это очень важный и, не побоюсь этого слова, исторический момент", - сказал Sputnik Юрий Воскресенский. 
 
Он также пояснил, что фамилии из «списков Воскресенского», которые направляются Лукашенко, не разглашаются по этическим соображениям.  
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