



В последние недели демонстрация планов Кремля по милитаризации Беларуси происходит открыто. Москва планомерно реализует стратегию по расширению российского присутствия на территории Беларуси и углублению интеграции вооруженных сил двух стран.





Для этого Кремль использует Лукашенко, который согласен усилить зависимость Беларуси от России чтобы сохранить собственную власть.





Пятая в этом году встреча Путина и Лукашенко продемонстрировала очевидное доминирование России в вопросах военного сотрудничества, в экономической и информационной сферах Беларуси.





Встреча не случайно прошла накануне начала совместных стратегических военных учений «Запад-2021», которые используются для дополнительной милитаризации Беларуси со стороны Кремля.





Обращает на себя внимание и масштабность учений – Россия демонстрирует силы и возможности наступательных операций у западных границ "союзного государства".





По официальной информации учения проходят с 10 по 16 сентября на пяти полигонах в Беларуси и девяти – в России. В них участвуют 200 000 военнослужащих, из них – 12 800 на территории Беларуси, в том числе 2 500 тысячи российских военных.





Параллельно с участниками учений «Запад-2021» в Беларусь перебросили также российскую технику и военных, чье присутствие в стране будет значительно более длительным и иметь долгосрочные последствия.





Речь идет о совместном российско-беларусском учебно-боевом центре, первые российские истребители для которого 8 сентября приземлились на аэродроме в Барановичах.





Кремль увеличил давление на Минск с начала сентября, размывая суверенитет Беларуси в российской сфере влияния

9 сентября после встречи Путина и Лукашенко заявили о согласовании 28 дорожных карт по углублению интеграции РФ и Беларуси. Хотя самих документов пока еще никто не видел, а их окончательное подписание запланировано на ноябрь, контуры "союзного государства" вырисовываются все более четко.





Усиление военного сотрудничества выглядит естественным на фоне заявлений Лукашенко на переговорах с Путиным о готовности к дальнейшему углублению интеграции с РФ:





«Если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, другое направление возьмем, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России».





Еще в феврале 2020 года Лукашенко пытался выстроить образ хранителя беларусской независимости, теперь же на встрече с Путиным он говорит: «Если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения – еще мощнее, чем в унитарном государстве – мы с ним это сделаем элементарно».





Москва при этом не торопится с выражением взаимности. Кремлю сначала необходимо получить контроль над ключевыми отраслями беларусской экономики и максимальное военное присутствие на ее территории. Фактическая же интеграция государств на уровне органов власти становится менее существенной.





Путин говорит о будущей перспективе создания "союзного" парламента, но когда она наступит и при каких условиях пока не важно, в приоритете экономическая интеграция, а если точнее – поглощение:





«Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан».





Лукашенко традиционно пытается сохранить за собой возможность торговаться, хотя вариантов для этого и не разыгранных карт у него остается все меньше. Тем не менее, он может на неопределенный срок затянуть реализацию дорожных карт "союзного государства". А это значит, что он и дальше будет предпринимать попытки выторговать для себя лично как можно больше в обмен на суверенитет Беларуси.





Вероятно, что позже Лукашенко как и прежде попытается все переиграть, однако сейчас он с готовностью демонстрирует новый уровень военного сотрудничества с Россией. Кремль использует этот момент для закрепления необратимости нового характера отношений с Беларусью.





Зачем Лукашенко российское оружие?

На полигоне под Барановичами, где проходит один из этапов учений «Запад-2021», Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия почти на 1 млрд. долларов. Речь идёт о десятках самолётов и вертолётов, ЗРК «Тор-М2» и о поставках российских зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400.





Планы по закупке российской техники подаются как необходимый ответ на угрозу, которая якобы исходит для Беларуси и России со стороны НАТО и Украины: «Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придётся закрывать и этот периметр».





Заявление Лукашенко о закупке российского вооружения на миллиард долларов в условиях дефицита собственных средств у находящейся под западными санкциями Беларуси, может говорить о том, что такая сделка является требованием Кремля.





Таким образом Россия дополнительно загоняет Беларусь в кредиты и еще больше углубляет экономическую зависимость Минска. Кроме того, решается вопрос и по усилению военного присутствия РФ в Беларуси.





Кремль использует слабость Лукашенко, для того, чтобы заставить его идти на уступки, необходимые Москве. Отдельные дивиденды это приносит Путину накануне выборов в Государственную думу 17-19 сентября, во время которых образ сильной власти можно будет конверировать в дополнительную поддержку избирателей.





С точки зрения Кремля – ​​Беларусь часть оборонной сферы РФ. Лукашенко это четко понимает: «И мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в столкновении с натовскими войсками ».





Основной задачей Кремля становится милитаризация территории Беларуси и закрепление собственного военного присутствия.





Так Россия через Беларусь угрожает военной агрессией и странам Европы, вплотную приближаясь к ее границам.





Учебно-боевой центр войск ВВС и ПВО в Барановичах потенциально может перерасти в полноценную военную базу. Ее ценность для Кремля состояла бы прежде всего в повышении уровня военной угрозы для восточных границ Европы и Украины.





Дополнительное размещение комплексов российских ПВО в Беларуси, наряду с уже имеющимися в оккупированном Крыму и на восточных границах Украины, создает угрозу для украинской военной авиации практически во всем воздушном пространстве над украинской территорией.





Россия также будет закреплять военное присутствие в Беларуси на уровне технических советников и специалистов.





Учения «Запад-2021» сейчас скорее формируют образ потенциальной угрозы, чем на самом деле могут перерасти в реальную эскалацию на границе со странами НАТО.





Одновременно военные эксперты называют учения наступательными, а отнюдь не оборонительными. Об этом говорит широкое задействование российских воздушно-десантных групп, высадки которых происходили и в непосредственной близости от границ с Польшей.





Кремль сопровождает давление на Беларусь информационным влиянием через прокремлевскую сеть медиа ресурсов. Повестка, которую Кремль создает с использованием Лукашенко, не дает повода сомневаться в продолжении российской гибридной агрессии.





Москва умело использует Лукашенко как инструмент гибридных атак. Заявления самопровозглашенного диктатора согласованы с нарративами кремлевской пропаганды. Его агрессивная риторика используется для артикуляции угроз и ультиматумов Западу.





Лукашенко торгует воображаемой угрозой со стороны так называемого коллективного Запада, и со стороны Украины.





Вопрос, который встает перед ним и пока не решен – как «продать» собственному народу сдачу беларусского суверенитета в условиях тотальной потери легитимности.





Российско-беларусские военные учения открывают новый фронт для Европы

Учения «Запад-2021» Кремль использует для демонстрации военной угрозы Европе, заставляя обсуждать реальность военной агрессии. Для этого же используется и демонстрация новых образцов военной техники на вооружении российской армии.





Усиление военного сотрудничества РФ и Беларуси представляет угрозу как для Украины, так и для стран ЕС, прежде всего Польши и Литвы. В последние месяцы именно Беларусь была использована для гибридной агрессии мигрантами на эти страны Евросоюза. Поэтому закономерно ожидать провокаций и по другим направлениям.





Кроме того, по информации Минобороны РФ, подразделения армий России и Беларуси, участвующие в учениях «Запад-2021», будут полностью возвращены в места постоянной дислокации лишь к середине октября. Таким образом, Москва и Минск смогут еще около месяца держать соседние страны в напряжении.





К чему приводит усиление российского военного присутствия хорошо знает Украина на примере Крыма, который Россия также активно милитаризировала перед операцией, которая закончилась оккупацией полуострова.