"Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", - сказал он, комментируя итоги сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).





Как считает Грызлов, до пандемии Минск соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон Минского формата, в особенности Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР и сейчас "важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации".





Еще весной представители украинской делегации в ТКГ заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за эпидемиологической обстановки, а также из-за "враждебной риторики" Минска в отношении Украины по причине "нахождения первой под влиянием России".