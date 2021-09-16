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Киев отказался от Минска как переговорной площадки по Донбассу

Представители Киева категорически отказались вернуться в Минск к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил журналистам полпред РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов.

"Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", - сказал он, комментируя итоги сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как считает Грызлов, до пандемии Минск соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон Минского формата, в особенности Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР и сейчас "важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации".

Еще весной представители украинской делегации в ТКГ заявляли о том, что откажутся от поездок на переговоры в Беларусь из-за эпидемиологической обстановки, а также из-за "враждебной риторики" Минска в отношении Украины по причине "нахождения первой под влиянием России".
Источник: interfax.by
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