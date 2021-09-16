



Игорь Быковских (1,5 года «химии» за оскорбление милиционера),





Евгений Пошелюк (два года «химии» за оскорбление судьи),





Евгений Корольчук (год «химии» за осквернение госфлага),





Сергей Рудинский (1,5 года «химии» за оскорбление милиционера)





Вадим Сычик (год «химии» за разбитое стекло в автобусе в августе 2020-го).





Сычика переводят на «домашнюю химию», остальные выходят на свободу.





Ранее правозащитники "Весны" сообщили о помиловании политзаключенных Виктора Калиновского из Бреста, Валерия Лозы из Светлогорска и Максима Шавлинского из Орши.























