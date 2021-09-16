+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Стали известны новые имена помилованных политзаключенных

Правозащитники сообщают новые имена помилованных политзаключенных:


Игорь Быковских (1,5 года «химии» за оскорбление милиционера), 

Евгений Пошелюк (два года «химии» за оскорбление судьи), 

Евгений Корольчук (год «химии» за осквернение госфлага), 

Сергей Рудинский (1,5 года «химии» за оскорбление милиционера) 

Вадим Сычик (год «химии» за разбитое стекло в автобусе в августе 2020-го).

Сычика переводят на «домашнюю химию», остальные выходят на свободу.

Ранее правозащитники "Весны" сообщили о помиловании политзаключенных Виктора Калиновского из Бреста, Валерия Лозы из Светлогорска и Максима Шавлинского из Орши.
Белорусский партизан
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]