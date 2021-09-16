Она отметила, что среди помилованных есть люди, которые совершили преступление в интернете и раскаялись в содеянном. У девяти из тринадцати человек есть несовершеннолетние дети. Также известно, что помилованных, отбывающих наказание в колонии, переведут на «химию».





Виктора Калиновского из Бреста и Валерия Лозу из Светлогорска. Сегодня правозащитникам "Весны" поступают сведения о том, что помиловали политзаключенных





Известно, что Виктора Калиновского уже освободили. Валерий Лоза лежал в больнице с отитом уха, но сегодня к нему приехали из администрации Волковысской "химии" и предложили собираться и ехать с ними в прокуратуру, чтобы оформить нужные документы для освобождения.





Брестчанин Виктор Калиновский, приговоренный к 2,5 годам "химии", отбывал наказание в Шкловском исправительном учреждении открытого типа №49. Его осудили по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса за надписи на нескольких остановках и торговом киоске в Бресте.





Жителя Светлогорска Валерия Лозу обвиняли в оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей (ст. 369 Уголовного кодекса). Суд назначил Валерию Лозу 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Наказание политзаключенный отбывал в Волковыске.



