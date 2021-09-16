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Правозащитникам стали известны фамилии 3 из 13 помилованных политзаключенных (дополнено)

Вчера в эфире БТ заместитель главы администрации Ольга Чуприс заявила, что Лукашенко помиловал 13 человек.

Она отметила, что среди помилованных есть люди, которые совершили преступление в интернете и раскаялись в содеянном. У девяти из тринадцати человек есть несовершеннолетние дети. Также известно, что помилованных, отбывающих наказание в колонии, переведут на «химию».

Сегодня правозащитникам "Весны" поступают сведения о том, что помиловали политзаключенных Виктора Калиновского из Бреста и Валерия Лозу из Светлогорска. 

Известно, что Виктора Калиновского уже освободили. Валерий Лоза лежал в больнице с отитом уха, но сегодня к нему приехали из администрации Волковысской "химии" и предложили собираться и ехать с ними в прокуратуру, чтобы оформить нужные документы для освобождения.

Брестчанин Виктор Калиновский, приговоренный к 2,5 годам "химии", отбывал наказание в Шкловском исправительном учреждении открытого типа №49. Его осудили по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса за надписи на нескольких остановках и торговом киоске в Бресте.

Жителя Светлогорска Валерия Лозу обвиняли в оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей (ст. 369 Уголовного кодекса). Суд назначил Валерию Лозу 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение. Наказание политзаключенный отбывал в Волковыске.

Максим Шавлинский - третий известный помилованный политзаключенный

Он из Орши. Был приговорен к 2 годам "химии" за комментарий в закрытом телеграмм-чате. Его обвинили в клевете на сотрудника милиции по статье 188 Уголовного кодекса (клевета). Свое наказание он отбывал в Мозыре. 

По информации «Нашей Нивы», помилованным сегодня до 14 часов будет зачитан указ Лукашенко, и они выйдут на свободу.
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