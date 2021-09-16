Как сообщает Беларуский Дом в Украине, вместе c ней был задержан и экс-силовик из Беларуси, который смог перебраться в Украину, и которому она помогала с легализацией, а также еще трое беларусов.





Причина задержания на данный момент неизвестна.





Как добавляет @euroradio, задержанный экс-силовик - один из тех, кто уволился в августе 2020 года. За время протестов он успел трижды отсидеть сутки. Вероятно, речь об экс-капитане милиции Егоре Емельянове.



















