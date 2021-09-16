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В Украине задержали пятерых беларусов - среди них волонтёрка и бывший силовик

СБУ задержала волонтёрек Алёну Жаркевич, которая занималась помощью бежавшим из Беларуси в Украину.

Как сообщает Беларуский Дом в Украине, вместе c ней был задержан и экс-силовик из Беларуси, который смог перебраться в Украину, и которому она помогала с легализацией, а также еще трое беларусов.

Причина задержания на данный момент неизвестна. 

Как добавляет @euroradio, задержанный экс-силовик - один из тех, кто уволился в августе 2020 года. За время протестов он успел трижды отсидеть сутки. Вероятно, речь об экс-капитане милиции Егоре Емельянове.
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