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Милинкевич: Не санкции освобождали политзаключенных, а диалог. Но Лукашенко переступил красную черту

Экс-кандидат в президенты-2006 поделился впечатлениями от поездки в Польшу и видением беларуских реалий.

Милинкевич: Не санкции освобождали политзаключенных, а диалог. Но Лукашенко переступил красную черту
Александр Милинкевич был одним из гостей Экономического форума, который проходил в польском Карпаче. Единый кандидат от оппозиции на выборах 2006 года принял участие в панели, посвященной Беларуси, где также выступали Светлана Тихановская и Павел Латушко.

«Филин» поинтересовался, как Милинкевич оценил форум и что думает о санкциях против режима Лукашенко

— Очень хорошие впечатления от дискуссии. Меня представили как «ветерана белорусской оппозиции». Действительно, я был один из немногих единых кандидатов, который смог объединить разные силы. Для недемократических стран — это всегда очень важный вопрос.

Латушко — человек из номенклатуры, который перешел на сторону демократических сил. А Тихановская — это лидер современной оппозиции.

Дискуссия была хорошей. У каждого из нас есть взгляд на события в Беларуси, которые близки, но не всегда совпадают. Мы говорили не про то, что «плохой Лукашенко, хорошая оппозиция и чудесный Запад». Мы говорили о возможных сценариях, где есть ключ к переменам и как будут развиваться события.

Если говорить о моей позиции, то сейчас очень непростой этап в нашей истории: его легко можно сравнивать с военным положением в Польше в 1980-е, можно сравнивать и с тотальными репрессиями времен Сталина.

У многих сейчас огромное разочарование, даже депрессия, но надо оставаться оптимистами, у нас есть стратегическое право на это. Необходимо, чтобы в обществе было больше веры в себя, чтобы оно понимало процессы, которые происходят.

Все и так знают, что у нас репрессии, что у нас «кровавый режим». Нам надо ответить на вопросы, куда мы идем, в качестве кого, какой геополитический выбор мы сделаем. И про все это мы говорили.

Я считаю, что сейчас очень важно не восхищаться только санкциями. Санкции, как моральная оценка и поддержка репрессированных, очень важны. Я всегда выступал за персональные санкции, но против экономических.

Дело в том, что экономические санкции – как меч, заостренный с двух сторон: они могут принести и пользу, и вред. Например, санкции уменьшают проевропейские настроения, продемократические. Но сейчас они необходимы.

Не могу сказать, что сейчас я против санкций (это было бы просто аморально по отношению к тем семьям, которые страдают, которые потеряли или вдали от своих сыновей и дочерей). Санкции, к сожалению, чуть ли не единственный инструмент Запада по давлению на Минск. Санкции вводятся, чтобы сказать: мы против репрессий.

Способны ли санкции освободить политзаключенных? Трудный вопрос. Скажем искренне: не санкции раньше освобождали политзаключенных, а диалог.

Но диалог сейчас невозможен: никто говорить с Лукашенко не будет, он переступил красную черту.
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