По его словам, Александр Лукашенко как непризнанный законно избранным президентом Беларуси не имеет полномочий подписывать международные соглашения.





"Я просто сказал, что как политическое, так и военное сближение между Беларусью и Россией вызывает большое беспокойство", – сказал Ландсбергис BNS в телефонном интервью из Вашингтона.





"Нужно быть готовыми к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора. Это должно быть ясно сказано голосом Запада", – добавил он.





Обеспокоенность Литвы по поводу интеграции России и Беларуси усилилась в связи с прогрессом, достигнутым президентом РФ Владимиром Путиным и Лукашенко на прошлой неделе по вопросу "интеграции" экономик этих стран, включая создание общего энергетического и финансового рынков.





После встречи в Москве они заявили о своей поддержке 28 программ по повышению интеграции в рамках "соглашения о создании союзного государства" от 1999 года. Это соглашение предусматривает создание единого парламента, единой валюты, общих государственных символов.





Однако политическую интеграцию Путин и Лукашенко не обсуждали.







