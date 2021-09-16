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МИД Литвы: Запад не должен признать "союзное государство" Беларуси и РФ

Запад должен быть готов не признавать "союзное государство" России и Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в среду во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, Александр Лукашенко как непризнанный законно избранным президентом Беларуси не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

"Я просто сказал, что как политическое, так и военное сближение между Беларусью и Россией вызывает большое беспокойство", – сказал Ландсбергис BNS в телефонном интервью из Вашингтона.

"Нужно быть готовыми к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора. Это должно быть ясно сказано голосом Запада", – добавил он.

Обеспокоенность Литвы по поводу интеграции России и Беларуси усилилась в связи с прогрессом, достигнутым президентом РФ Владимиром Путиным и Лукашенко на прошлой неделе по вопросу "интеграции" экономик этих стран, включая создание общего энергетического и финансового рынков.

После встречи в Москве они заявили о своей поддержке 28 программ по повышению интеграции в рамках "соглашения о создании союзного государства" от 1999 года. Это соглашение предусматривает создание единого парламента, единой валюты, общих государственных символов.

Однако политическую интеграцию Путин и Лукашенко не обсуждали.
Источник: delfi.lt
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