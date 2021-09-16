Шанс получить помилование в результате посредничества Круглого стола демократических сил (КСДС) Юрия Воскресенского был у 630 политических заключенных, воспользовались возможностью около двухсот.





«Самый быстрый путь выйти на свободу»





С начала лета КСДС рассылал письма по следственным изоляторам и колониям. Предлагал политическим заключенным, которых руководитель организации Юрий Воскресенский называет лицами, пострадавшими от электоральной кампании 2020 года, осознать вину. «Это самый быстрый путь выйти на свободу», — сказал Воскресенский в комментарии для Naviny.by.





Всего в списке «пострадавших от электоральной кампании, который формирует правозащитная комиссия КСДС, 735 человек», сообщил Воскресенский. В начале июня, когда КСДС начал рассылать письма, фамилий в этом списке было меньше — 630, и на каждую из них было отправлено послание.









Изначально КСДС вел речь об амнистии, но по заявлению ряда госорганов, сказал Воскресенский, «амнистия нецелесообразна, поэтому было принято решение идти по более компромиссному варианту — помилованию».





Больше письма отправлять никому не будут, хотя в списке останутся все 735 человек. Воскресенский аргументировал это тем, что «люди взрослые, пусть думают сами, ведь о нашей инициативе все писали, когда “новые задержанные” были еще на свободе. Так что они в курсе».





Собеседник утверждает, что на сегодняшний день от тех, кому были отправлены письма, КСДС п� �учил около 200 заявлений, в которых осужденные изъявляют желание просить Лукашенко их помиловать.





Первую часть списка (сто фамилий) передали Лукашенко 9 августа, вторую — 1 сентября. По словам Воскресенского, на прошлой неделе состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Республики Беларусь, решение которой ему не известны.





«Мы надеемся, — сказал Воскресенский, — что наша работа по освобождению лиц, пострадавших от электоральной кампании 2020 года, начнет приносить более масштабные результаты».





Среди двухсот человек, которых теоретически могут помиловать, есть и те, кто не писал заявлений в адрес КСДС. Например, не сообщал о своей готовности просить о помиловании журналист, член правления не признаваемого властями Союза поляков Беларуси Анджей Почобут. Его, как пояснил Воскресенский, включили в список рекомендованных для помилования «из уважения к братскому польскому народу, и уверены, что он и второй активист польского национального движения Анжелика Борис вскоре окажутся на свободе».





Во время «Большого разговора с президентом» 9 августа глава КСДС заявил, что «ручается головой» за тех, кто включен в переданный Лукашенко список на помилование. Отвечая на вопрос, не изменил ли он своего мнения, Воскресенский сказал, что нет: «Для освобождения раскаявшихся осужденных граждан используются все методы, в том числе личное поручительство».





При этом, добавил он, «определенное волнение вызывает то, что некоторые люди нарушают обязательства». Воскресенский привел в качестве примера поступок адвоката Ильи Салея, который покинул Беларусь, нарушив условия меры пресечения.





Воскресенский отметил, что «нельзя быть эгоистом», ведь власти смотрят на поведение тех, кого освободили, когда принимают решения о досрочном освобождении других осужденных.





«Если власть проявила к тебе милосердие и гуманность, нет ничего зазорного в том, чтобы сказать “спасибо” и оценить», — такова позиция руководителя КСДС.





Почему отказываются?





Получается, что лишь треть тех, кому разослал письма КСДС, согласились писать ходатайство о помиловании. Некоторые восприняли такое предложение как оскорбление.





Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо сбежал от преследования белорусских властей за границу, его жена Полина Шарендо-Панасюк отбывает наказание в колонии. Их малолетние сыновья остались с бабушками в Бресте. Квартиру Шарендо обыскивали не раз, и вот 13 сентября, сообщил он на своей странице в фейсбуке, силовики пришли снова. По словам Шарендо, сотрудники КГБ одновременно обыскали его квартиру, жилища его родителей и Полины.





Шарендо написал, что через родителей ему предлагали подписать прошение о помиловании. Ранее он сообщил в фейсбуке, что его жена дважды получала письмо от КСДС и отказывалась его подписывать.





На просьбу Naviny.by рассказать о произошедшем Шарендо сказал, что отказывается от комментария в тексте, где фигурирует Воскресенский: «Я не хочу иметь с ним ничего общего. Это из-за инициативы его организации людей пытают в тюрьмах, а Полина дважды оказалась в карцере после отказа написать прошение о помиловании».





Еще до начала судебного разбирательства получили вышеупомянутое письмо КСДС Мария Колесникова и Максим Знак. Ни она, ни он не согласились писать ходатайство о помиловании. Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко отметил на онлайн-пресс-конференции 6 сентября, что его подзащитная и Знак не признают вину, а «каяться можно в том, что совершил, но не в том, чего не совершал».





Письмо от КСДС пришло и находящемуся за решеткой гомельскому правозащитнику Леониду Судаленко. «Воскресенский предлагал до 31 августа покаянную написать. Я пока выбрал суд. Он ведь доверенности от того, кто милует, не приложил. А вдруг провокатор», — отметил Судаленко в письме, копия которого есть у Naviny.by.





Закрытый суд по делу Судаленко начался 3 сентября в Гомеле, планировалось заслушать 61 свидетеля. Это люди, которым правозащитник помогал оплатить штрафы, обжаловать решения судов. Следствие расценило это как «организацию и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок».





Кто просит и за кого просят





Обращение к Лукашенко с просьбой помиловать дочь написал отец россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем после скандальной посадки в Минске самолета Ryanair.





Экстрадированный из России Алексей Кудин, неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, еще до суда над ним заявил в эфире телеканала ОНТ, что будет просить Лукашенко о помиловании. Его осудили на два с половиной года колонии за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел.





Семья фигурантки «Пинского дела» Елены Мовшук также сообщала, что собирает средства на оплату штрафа для Елены с целью возместить начисленный судом ущерб и обратиться за помилованием. 44-летняя женщина признана виновной в участии в массовых беспорядках (ч. 2 статьи 293 Уголовного кодекса) и получила шесть лет колонии общего режима.





Мать Дмитрия Гопты, 21-летнего жителя Жлобина с ментальным расстройством, также просит его помиловать. 5 февраля суд Жлобинского района признал Гопту виновным в том, что 10 августа 2020 года он около городского Дворца культуры «участвовал в несанкционированном митинге, бросал камни в сторону милиционеров и в автозаки», и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.





Можно ли помиловать до суда?





Освобождение по помилованию до суда противоречит белорусскому законодательству. Адвокат Максима Знака Надежда Знак на этот счет говорит, что помилование возможно только после вступления приговора в силу.





Помилование, согласно президентскому указу, осуществляется по личным ходатайствам осужденных. В исключительных случаях, если осужденные не отбывают наказание в исправительных учреждениях, исполнение приговоров по их делам может быть отсрочено судом до рассмотрения ходатайств о помиловании.





Вышедшая в августе на свободу основательница «Пресс-клуба Беларусь» Юлия Слуцкая в интервью Deutsche Welle сообщила, что помилование ее и ее коллег по «Пресс-клубу» не имеет отношения к инициативе Воскресенского.





«Все политические в камере получили его письмо за две недели до «Большого разговора» с Александром Лукашенко 9 августа. Но я могу сказать, что из нашей камеры никто не написал ему. Ко мне с предложением написать прошение о помиловании пришли давно, еще в начале лета. И мне достаточно трудно было принять это решение, я очень долго думала. Потом я для себя решила, что раз нам не надо никого оговаривать, мы оговариваем только себя, то мы это переживем. Важнее выйти на волю. Я передала это ребятам, мою просьбу, и так получилось, что мы приняли это предложение о помиловании», — пояснила Слуцкая.





Согласно трактовке Слуцкой, ее освободили на основании статьи 881 Уголовного кодекса. Однако в этой статье речь идет не о помиловании, а об освобождении от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем.





Начало процесса или разовая акция?





Вечером 15 сентября, в преддверии нового государственного праздника, Дня народного единства (будет отмечаться 17 сентября, в день ввода Красной армии в находившуюся под контролем Польши Западную Белоруссию) из телеинтервью заместителя главы Администрации президента Ольги Чуприс стало известно о помиловании 13 человек из списка Воскресенского.





Фамилии этих людей пока не названы. Чуприс сообщила, что большинство помилованных «относились к категории людей, совершивших преступления посредством интернета». «Эти лица, которые были включены в указ, они искренне раскаивались в содеянном и говорили о том, что действительно слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступления», — заявила высокопоставленная чиновница.





Кроме того, «были и те, кто совершил хулиганство или активно участвовал в массовых беспорядках». «К сожалению, большинство из них совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сказала замглавы АП.





Чуприс пояснила, что человек, совершивший преступление, сопряженное с насилием, имеет гораздо меньше шансов быть помилованным. Кроме того, «учитывается поведение во время отбывания наказания» и «возможность вести законопослушный образ жизни после помилования». У девяти из 13 помилованных есть дети. Все помилованные возместили причиненный ущерб и раскаялись.





«В отношении каждого из них было дано личное поручительство. У отдельных из граждан даже несколько поручителей было. Также ходатайствовали трудовые коллективы. Этот институт работает, и посмотрим, как он сможет оправдать себя в дальнейшем», — заявила Чуприс.





При этом не все помилованные будут освобождены: «В отношении всех лиц, которые помилованы указом, применялись две категории: помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Кто-то из тех, кому заменили наказание более мягким, придет в семьи. Но нескольким будет заменена такая мера наказания, как лишение свободы, на направление в учреждения открытого типа».





Малое количество помилованных, большое количество условий освобождения либо смягчения наказания (раскаяние, поручительство, погашение ущерба) явно свидетельствует об опасении власти нарушить статус-кво, продемонстрировать мягкотелость, зародить сомнения у силовиков (за что боролись?). Тем более что Запад, в отличие от предыдущих лет, на торг не идет.





Поэтому, скорее всего, пройдет еще немало времени до решения помиловать следующую партию граждан из списка Воскресенского. Если не вмешаются форс-мажорные для власти обстоятельства.