Геннадий Коршунов — тот самый бывший директор Института социологии НАН Беларуси, который в июне 2020 года подтвердил информацию, появившуюся в сети, о том, что рейтинг доверия к Лукашенко в Минске составляет 24%. В начале осени его попросили уйти с должности.





В интервью украинскому блогеру BalaganOff социолог ответил на вопросы о страхах белорусов, степени снижения протестных настроений и возможной развязке.





По словам Коршунова, социологи в начале 2020 года не могли предположить, что будет такой общественный взрыв.





«В Беларуси существуют как бы две реальности: реальность официальная и жизнь. Все политические процессы обычно шли на официальном уровне. О том, что на уровне жизни будет такой огромный взрывной подъем, естественно, на начало года никто не подозревал».





Хотя к нынешнему моменту внешние проявления протестной активности удалось сбить, «закатать в асфальт», протестных настроений меньше не стало. Со страхами белорусов в это время многое происходило.





«Даже если ты выехал, все равно страшно. Как оказалось, и убивать за границей можно. И родственников всех не вывезешь. Друзья частично остаются. Это как планка боли. Ты привыкаешь — планка повышается. Сразу были штрафы. Потом аресты на сутки. Сейчас уголовные дела, и людей садят на годы. Но невозможно жить в страхе всегда, потому что личная планка повышается».





Феноменальная вещь, с точки зрения социолога, то, что несмотря на накопленную усталость, о сутствие очевидных ярких побед и количество покидающих страну людей, протестное ядро за год снизилось на 5-7%, максимум 10%. Говоря об этом, Коршунов ссылается на данные исследований аналитического центра Chatham House.





Отвечая на вопрос, какая именно яркая победа нужна белорусам, Коршунов отметил:





«Интерес в том, что промежуточная победа рискует очень быстро стать окончательной. Мы часто разговариваем с коллегами, и очень сложно предположить, что именно будет. Сейчас власть работает на саморазрушение. С точки зрения того, что делается для победы протеста, больше, чем сам Лукашенко, не сделал никто. Дичь, которая творится сейчас в системе образования, покажет родителям, что это за система, — тем, кто еще не допер. Когда власть доведет до ручки последние мосты, которые в прошлом году падали просто как домино, люди увидят, что власть не справляется ни с чем».





Коршунов также предполагает, что система может сломаться при первом значительном колебании курса доллара или задержках зарплат. Причем скорее всего, по его мнению, начнется не с Минска, а с регионов.





Интерес в том, что промежуточная победа рискует очень быстро стать окончательной.





«Я даже не предположу, это будет протест людей или слом вертикали, управленческой системы. Что первое даст трещину? Будет это какой-то несчастный случай на заводе, который взорвет местное сообщество, какая-то политическая вещь или экономическая? Или Путин сделает заявление, которое взорвет общество? Сейчас все настолько хрупкое, настолько шаткое.





С одной стороны, очень много усталости. С другой — все равно есть огромная вера, огромная обида на власть и ощущение поддержки от тех, кто рядом».



