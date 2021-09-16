Российские военные начали покидать Беларусь после учения "Запад-2021"
Российские военные начали возвращаться в места постоянной дислокации после участия в учении "Запад-2021" на белорусских полигонах "Обуз-Лесновский" и "Брестский", сообщили в пресс-службе минобороны РФ.
"Воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", – говорится в сообщении.
В то же время инженеры приступили к подготовке авиационной техники для перелета на российские аэродромы, где они постоянно базируются.
Интересно, что перед российскими военными во время маршей стоит задача помимо обеспечения движения отработать противовоздушную оборону и контрдиверсионные действия.
В настоящее время российские военные, которые были заняты в совместном стратегическом учении на территории РФ, также начали возвращаться в места своей постоянной дислокации.
09:15 16/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение