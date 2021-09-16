"Воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", – говорится в сообщении.





В то же время инженеры приступили к подготовке авиационной техники для перелета на российские аэродромы, где они постоянно базируются.





Интересно, что перед российскими военными во время маршей стоит задача помимо обеспечения движения отработать противовоздушную оборону и контрдиверсионные действия.





В настоящее время российские военные, которые были заняты в совместном стратегическом учении на территории РФ, также начали возвращаться в места своей постоянной дислокации.