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Скандал с прослушкой разгорается в Грузии

Вчера там были опубликованы материалы о массовом перехвате разговоров многих известных людей, в том числе политиков, журналистов, церковнослужителей и иностранных дипломатов.



Среди них оказались сотрудники посольства США в Тбилиси, пишет газета «КоммерсантЪ». Слив произошел за две недели до муниципальных выборов. По сведениям газеты, ссылку на материалы Службы государственной безопасности Грузии получили руководители сразу нескольких оппозиционных каналов. 

Скандал, как полагают некоторые политологи, может способствовать возвращению в страну бывшего президента Михаила Саакашавили. Сейчас на родине против него ведется несколько расследований, есть также и приговоры суда.
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