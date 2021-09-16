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BBC: Медведев пытался вернуться в большую политику, но ему не разрешили

Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в течение года боролся за то, чтобы стать спикером Госдумы, против этого выступил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом сообщает BBC со ссылкой на рассказы около 20 источников в высших органах власти.

BBC: Медведев пытался вернуться в большую политику, но ему не разрешили
Фото ТАСС

По словам источников, Дмитрий Медведев хотел стать спикером Госдумы, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры.

Сергей Кириенко отвечает за организацию и проведение выборов в Госдуму, а также за результат «Единой России», отмечается в материале.

Пятеро источников в «Единой России», рассказали, что на этих выборах обсуждение лидеров списка ЕР проходило в режиме спецоперации, втайне от руководства самой партии.

«Даже члены руководящих органов партии узнали об этом лишь за пару часов до того, как это стало известно — на совместном заседании высшего и генерального советов, которое предшествовало съезду [Единой России]», — сказали два участника этого заседания.

Перед съездом «Единой России» Медведев пытался нарастить свою публичную активность, говорится в статье. Пик упоминаний Медведева в СМИ пришелся на последние две-три недели накануне съезда партии. Для сравнения, 1 февраля у Медведева было около 2,5 тысячи упоминаний в СМИ, а 1 июня — более 7,5 тысячи упоминаний, подсчитали журналисты. При этом за полтора года после отставки правительства Медведева на федеральных каналах не вышло ни одного интервью с бывшим премьер-министром.

По словам политолога Константина Калачева, Медведев «предпринимал все усилия, чтобы нарастить личный рейтинг, в публичном пространстве его было много», однако судя по социологии, этих действий было недостаточно. «У Медведева, как это называют в б ксе, был бой с тенью. Но у этой тени была конкретная фамилия — Кириенко», — анонимно сказал политконсультант, бывший сотрудник администрации президента.

«Кириенко понимал, что Медведев с его антирейтингом — не локомотив, который бы потащил партию вверх. А за результат партии в конечном итоге отвечает именно он. И с этой позиции ему больше подходил кто-то яркий, не обремененный негативом», — объяснил источник, близкий к администрации президента и участвующий в подготовке избирательных кампаний федерального уровня.

При этом последнее слово в вопросе лидеров списка «Единой России» было за Путиным, отметили четыре бывших чиновника, которые в разное время работали в Кремле. По словам федерального чиновника, при выборе кандидатов Путин в том числе руководствовался тем, чтобы не давать повода для разговоров о транзите власти и потенциальных преемниках.

В итоге Медведев не вошел в первую пятерку кандидатов «Единой России». «Медуза» и «Русская служба Би-би-си» писали со ссылкой на источники, что Медведев узнал о том, что не вошел в список «Единой России» за несколько дней до съезда партии 19 июня. Об этом Медведеву лично сказал Путин. Собеседники «Медузы»* также сообщали, что еще в начале недели Медведев рассчитывал стать спикером Госдумы.

После отставки Медведев «залег на дно» в резиденции в Плесе Ивановской области, там он провел большую часть времени во время пандемии коронавируса, утверждается в материале. Периодически Медведев жил в резиденции «Горки-9» на Рублевке.

Медведев возглавлял общенациональный список «Единой России» на выборах в Госдуму в 2016 и 2011 годах.

В январе 2020 года Медведев подал в отставку с поста председателя правительства спустя два часа после послания Путина к Федеральному собранию, на котором президент анонсировал поправки к Конституции. Вскоре Медведева назначили заместителем председателя Совета Безопасности. Он также остается главой «Единой России».
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