"Два лидера обсудили наше продолжающееся партнерство по поддержке белорусского продемократического движения, и госсекретарь выразил благодарность Литве за содействие в создании отдела по делам Беларуси в посольстве США в Вильнюсе", — рассказал по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.





Блинкен также поблагодарил Ландсбергиса за лидерство Литвы в противостоянии вызовам, исходящим от Беларуси. Речь скорее всего о миграционном кризисе, который сложился на границах ЕС с Беларусью.





На днях эти же темы обсуждали в телефонном разговоре помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и литовский премьер-министром Ингрида Шимоните.





Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер так и не смогла получить белорусскую въездную визу и приступитьк работе в Минске. Поэтому она работает из Литвы.