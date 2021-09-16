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Вашингтон и Вильнюс снова обсуждали Беларусь

Поддержка белорусского демократического движения стала одной из тем переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Литовский министр находится с визитом в Вашингтоне.

"Два лидера обсудили наше продолжающееся партнерство по поддержке белорусского продемократического движения, и госсекретарь выразил благодарность Литве за содействие в создании отдела по делам Беларуси в посольстве США в Вильнюсе", — рассказал по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.

Блинкен также поблагодарил Ландсбергиса за лидерство Литвы в противостоянии вызовам, исходящим от Беларуси. Речь скорее всего о миграционном кризисе, который сложился на границах ЕС с Беларусью. 

На днях эти же темы обсуждали в телефонном разговоре помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и литовский премьер-министром Ингрида Шимоните.

Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер так и не смогла получить белорусскую въездную визу и приступитьк работе в Минске. Поэтому она работает из Литвы. 
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