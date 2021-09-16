



"15 сентября в Верховном суде Беларуси состоялось заседание по делу о ликвидации Общественного объединения БНФ "Адраджэнне. Суд вынес постановление о временной приостановке рассмотрения иска о ликвидации организации, который был подан министерством юстиции еще 27 июля. Дело приостановлено до вынесения решения по жалобе объединения на вынесенное ранее предупреждение", - сообщил пресс-секретарь объединения.





"Месяц назад, когда мы получили от Верховного суда сообщение об иске министерства юстиции о ликвидации ОО БНФ "Адраджэньне", мы впервые узнали, что нашей организации еще 14 июля Минюстом было вынесено письменное предупреждение. Именно невыполнение требований того предупреждения было положено министерством в основание иска о ликвидации.





Только при изучении материалов дела мы узнали и о самом факте предупреждения, и о содержании претензий регистрирующего органа – никаких писем о предупреждении по обычным каналам мы не получали, что является нарушением законодательства. Показательно, что предупреждение было вынесено именно 14 июля – в тот же день, когда прошли обыски как в офисе БНФ, так и в офисах десятков других общественных организаций", - отметил зампред объединения Юрий Мелешкевич.





В БНФ считают предупреждение необоснованным, в связи с чем была подана жалоба.





"Сейчас фактически министерство юстиции обвиняет �ас в том, что мы не представили ему те документы, которые были изъяты следственными органами при обысках в июле, либо находятся в помещении, которое с июля остается опечатанным и доступ в которое запрещен Следственным комитетом. Мы обращались к следователям с требованием снять запрет на доступ в помещение, что дало бы нам возможность подготовить те сведения, которые запрашивает Министерство (требуются именно оригиналы, находящиеся в архиве организации). Однако органы Следственного комитета отказали нам в этом", - подчеркнули в БНФ.





С июля в Беларуси проходит масштабная кампания по ликвидации негосударственных организаций (в том числе правозащитных). Закрыты около 250 общественных объединений, фондов, учреждений и ассоциаций.



