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Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году, пообещав, что его решение "осчастливит" американских патриотов.


"Я, наверное, не стану комментировать этот вопрос, но обещаю, что вы будете очень счастливы", - сказал он в эфире телеканала Newsmax TV.

Трамп неоднократно намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. В годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где ему задали вопрос о его политическом будущем, на который экс-глава государства ответил, что уже определился с этим.

Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.


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