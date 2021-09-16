



"Я, наверное, не стану комментировать этот вопрос, но обещаю, что вы будете очень счастливы", - сказал он в эфире телеканала Newsmax TV.





Трамп неоднократно намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года. В годовщину терактов 11 сентября он посетил Нью-Йорк, где ему задали вопрос о его политическом будущем, на который экс-глава государства ответил, что уже определился с этим.





Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет.







