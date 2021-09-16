







Учебно-боевые центры создают возможности для того, чтобы туда постоянно ездили российские военные специалисты. Но мы не знаем, чем они там будут заниматься, обращает внимание Авдеева:





— Если это не официальная военная база, то они не обязаны отчитываться, сколько человек туда приехало, какие там есть логистические возможности и в принципе какова их роль кроме того, что они там учат белорусских военных.





Россия преследует цель «закрепиться» в Беларуси, пока там есть Лукашенко. Он слабый, оказывает поддержку. В ответ на эту поддержку, на то, что он продаёт часть суверенитета Беларуси, идут договорённости о том, чтобы увеличить военное присутствие в Беларуси, об экономическом сращивании. Фактически это ползучая аннексия. Но это всё нужно сделать так, чтобы потом это было сложно отыграть. Чтобы, когда поменяется Лукашенко, следующий, кто придёт, не мог отменить эти договорённости.





По мнению Авдеевой, постоянное военное присутствие в Беларуси также даёт России геополитический рычаг в разговорах с Западом. Россия пытается показать, что Беларусь — это сфера приоритетного интереса.





— Мол, мы тут можем влиять на ситуацию, а кроме нас тут никто ничего не понимает, дайте нам полномочия — мы тут сами разберёмся, это вообще исконно наша территория, мы знаем, как навести здесь порядок.





То же самое Путин пытался в отношении Украины сд� �ать. Не очень получилось, но тем не менее последствия для Украины такие, с которыми мы седьмой год пытаемся разобраться, — добавляет Мария.





— Намеренно поднимается градус напряжения, потому что ЕС и Украина не могут не реагировать на то, что российская база фактически будет создана близко к их границам. Учитывая ещё то, что в Крыму и на востоке Украины большое количество российского вооружения, территория Украины оказывается в полной доступности для российских средств ПВО.





Западные страны должны будут перестраиваться, быть готовыми на эту угрозу ответить. Такую тактику «подёргивания» и каких-то мелких пакостей Россия всегда успешно применяла. Нужно это учитывать, — считает эксперт.



