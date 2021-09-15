Сообщается, что большинство из них «совершили преступления через Интернет», другие - «совершили хулиганство и участвовали в беспорядках». Кроме того, 9 из 13 человек - несовершеннолетние.





Некоторым из них заменили колонию на «химию» - то есть они не выйдут.





Списки по помилованию составлял Юрий Воскресенский. Как отметила Чуприс, в списке не были указаны критерии, по которым люди могут быть помилованными.

Не получили прощения те, кто отказался подписать петицию, и те, у кого были судимости раньше, пишет Еврорадио.



