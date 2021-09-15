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Лукашенко помиловал 13 человек. Имена не известны

Об этом в эфире БТ сообщила заместитель руководителя Администрации Ольга Чуприс

Сообщается, что большинство из них «совершили преступления через Интернет», другие - «совершили хулиганство и участвовали в беспорядках». Кроме того, 9 из 13 человек - несовершеннолетние.

Некоторым из них заменили колонию на «химию» - то есть они не выйдут.

Списки по помилованию составлял Юрий Воскресенский.  Как отметила Чуприс, в списке не были указаны критерии, по которым люди могут быть помилованными. 
Не получили прощения те, кто отказался подписать петицию, и те, у кого были судимости раньше, пишет Еврорадио. 
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