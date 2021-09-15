Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал телеканала ОНТ.

По словам Ю. Воскресенского, люди, которые пытались его завербовать, считали, что от их предложения нельзя отказаться.





— Они говорили о том, что если ты проведешь здесь (в Польше. — Прим. авт.) пресс-конференцию, то это будет мировая сенсация, тебе автоматически выдадут паспорт Евросоюза, и ты озолотишься, — рассказал организатор «Круглого стола демократических сил».





Скриншот видео ОНТ





Он также уточнил, что отказывал дважды: в первый раз — «известному политологу» (имя не называется. — Прим. авт.), во второй — представителям антикризисного управления.





— Оба раза они получили соответствующий ответ, более того, я предлагал им (представителям антикризисного управления. — Прим. авт.) записать извинения перед белорусским народом и вместе со мной обратно — уже не в багажнике, а на сиденье комфортабельного автомобиля — вернуться в Беларусь, — резюмировал Ю. Воскресенский.



