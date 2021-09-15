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Юрий Воскресенский рассказал, как мог "озолотиться" - его пытались завербовать

В новом выпуске программы «ОбъективНо» политолог Юрий Воскресенский рассказал, как его пытались переманить на другую сторону.

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал телеканала ОНТ.
По словам Ю. Воскресенского, люди, которые пытались его завербовать, считали, что от их предложения нельзя отказаться.

— Они говорили о том, что если ты проведешь здесь (в Польше. — Прим. авт.) пресс-конференцию, то это будет мировая сенсация, тебе автоматически выдадут паспорт Евросоюза, и ты озолотишься, — рассказал организатор «Круглого стола демократических сил».

Скриншот видео ОНТ

Он также уточнил, что отказывал дважды: в первый раз — «известному политологу» (имя не называется. — Прим. авт.), во второй — представителям антикризисного управления.

— Оба раза они получили соответствующий ответ, более того, я предлагал им (представителям антикризисного управления. — Прим. авт.) записать извинения перед белорусским народом и вместе со мной обратно — уже не в багажнике, а на сиденье комфортабельного автомобиля — вернуться в Беларусь, — резюмировал Ю. Воскресенский.
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