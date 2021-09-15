15 сентября завершились военные учения «Запад-2021».





Какие выводы можно сделать из завершившихся учениях? Об этом «Белорусский партизан» поговорил с военным экспертом Александром Алесиным.





- Против ожидания, учения «Запад-2021» не показали неких революционных изменений стратегии и тактики. Но следует сделать одну важную поправку: многие эпизоды прошлогодних учениями «Славянское братство» были повторены (не в деталях и в ином масштабе) на учениях «Запад-2021».





Сценарий, легенда учений «Запад-2021» можно характеризовать как прогноз варианта развития событий после выборов президента Беларуси в случае, если бы западные соседи оказались более настойчивы во влиянии на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Как это выглядело в реальном времени – мы увидели на учениях «Славянское братство».





Обычно учение проводилось в небольшом масштабе, часто сводилось к локализации, затем – к ликвидации группы террористов, захвативших какой-нибудь объект на территории Беларуси. А второй этап «Славянского братства», который обычно проводится с россиянами и сербами, - полноценное оперативно-стратегическое учение, хотя об этом не было заявлено. Отрабатывались выбросы десантов: трех батальонных тактических групп трех российских воздушно-десантных дивизий. Это повторилось на учениях «Запад-2021». Даже число военно-транспортных самолетов было практически одинаковым – 21. На авиационном полигоне «Ружанский» проводилось бомбометание и воздушные стрельбы по земле с использованием большого количества авиации, в том числе и дальних бомбардировщиков Ту22М3 – аналогичный сценарий использовался и в прошлом году. Единственное, что не повторилось, - облет границ Беларуси стратегическими ракетоносцами Ту160. В прошлом году был такой эксклюзивный эпизод, как заявлял Лукашенко, сделано это было по его просьбе: стратегические ракетоносцы облетели весь периметр границ Беларуси, как бы пометили ту самую красную линию, о которой позже говорил Путин.





В наземной части учений отрабатывались те же самые элементы, которые отрабатываются всегда на подобных учениях. Сначала оборона, отступление с боем, концентрация сил для контратаки, нанесение контрудара, возвращение занятых противником территорий и принуждение его к миру. Практически все эти элементы отрабатываются на каждых учениях.

Кстати, в прошлом году в военных учениях участвовали 5 тысяч россиян – в два раза больше, чем в нынешних, а общее количество войск на белорусской территории составляло примерно 15 тысяч. О «потрясающем масштабе учений» на территории Беларуси мы говорить не можем. Не желая демонстрировать нарушения Договора о сокращении обычных вооружений в Европе, Беларусь и Россия укладывались в официальные рамки – не более 13 тысяч.





Другое дело – территория России, полигоны Западного и Центрального военных округов. Но это территория суверенной РФ, здесь они могут делать, что хотят. Россия приостановила участие в Договоре об обычных вооружениях. Кроме того, американцы считают, что цифра в 200 тысяч военнослужащих, которую называют в РФ, сильно преувеличена, и сделано это в целях запугать потенциальных противников России.





В России проводились все те элементы учений, которые нельзя было проводить на территории Беларуси. Это еще больше обострило бы ситуацию на западном направлении. А кроме того, некоторые виды оружия: оперативно-тактические ракеты, крылатые ракеты бомбардировщиков, реактивные системы дальнего действия залпового огня, системы ПВО большой дальности – все это на территории Беларуси применить невозможно из-за отсутствия полигонов.

В сухом остатке в учениях «Запад-2021» не было ничего принципиального нового, эти учения по сути повторяли все предыдущие. Единственное, что усложняло ситуацию, - напряженность на границе, миграционный кризис. Наши соседи считают, что Беларусь принудительно завозит беженцев на границу, заставлять их переходить границу, создавая напряженность, и называют миграционный кризис элементом гибридной воны и даже частью военных учений «Запад-2021». Якобы беженцы должны обострить ситуацию, обострить обстановку на границах с НАТО и сделать возможным проникновение белорусских военнослужащих на территорию Польши. А Россия должна была бы наблюдать за реакцией Польши. Беларусь должна была потрогать «Рысь» (учения с таким названием проходят в Польше) за усы. То есть создать провокацию, чтобы прозондировать решимость и силу воли НАТОвских соседей.

Но я думаю, это надуманные вещи, ничего такого руководство Беларуси и России не планировало. На самом деле, у Москвы нет желания резко обострять ситуацию на западном стратегическом направлении, поскольку совершенно неопределенно складывается ситуация в центрально-азиатских республиках – союзников РФ. И саммит ОДКБ, и саммит ШОС, а затем совместный саммит – все это вызвано ситуацией в Афганистане. Громадные запасы вооружений от США перешли к талибам и неизвестно, ломанутся ли талибы на территорию пророссийских центрально-азиатских режимов: сами они не продержатся. Если бы Россия вела себя вызывающе на западном направлении, она рисковала бы быть втянутой в конфликт на двух направлениях, в «войну» на двух фронтах. Поэтому на западном направлении РФ ведет себя сдержанно.





Более того, я считаю, что главные полномочия на западном направлении делегированы Лукашенко, поэтому ему обещаны новые вооружения. Одновременно ни Лукашенко, ни Путин не хотят критического обострения ситуации на западном направлении: ни нападать на Сувалкский коридор, ни окружать танками Варшаву, ни нападать с севера на Украину. В России выборы, экономическая ситуация непростая, в Беларуси – тем более.

Учения «Запад-2021» призваны продемонстрировать одно: что на ситуацию в Беларуси коренным образом влияет Россия, и Россия не позволит никаких внешним силам вмешаться в развитие белоруской ситуации. Многие говорят, что Лукашенко вызывают в Москву, чтобы наказать, чтобы снять; на самом деле, Путину необходим человек, который бы придерживался пророссийской ориентации. На какое время – трудно сказать. Но другой кандидатуры у Москвы нет. Оппозиция, несмотря на ее риторику, не смогла доказать Москве, что она точно так же сможет отстаивать интересы России на территории Беларуси, как Александр Лукашенко. Поэтому, думаю, Путин не только не будет способствовать смещению Лукашенко, но и будет его поддерживать.







