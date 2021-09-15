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Лидеры талибов, даже если их признают, не смогут избежать Международного уголовного суда

Этот суд может расследовать преступления, которые сейчас совершаются и будут совершаться талибами.

Лидеры талибов, даже если их признают, не смогут избежать Международного уголовного суда
Талибы на улицах Кабула, Фото: AP
В лавине материалов прессы, освещающих положение в Афганистане после захвата власти талибами, мало внимания было уделено афганской проблематике с точки зрения международного уголовного права. Рассказать об этом мы попросили Фаридуна Саидзода - юриста-международника, специализирующегося на международном уголовном праве.

По словам юриста, с точки зрения международного уголовного права, ситуация в Афганистане практически не освещалась ни в англоязычном, ни в русскоязычном, ни в таджикско-персидском сегментах СМИ.

А между тем, с ускоренным выводом войск США и их союзников и захватом власти в стране талибами, ситуация с правами человека и гражданина ухудшается. И, в первую очередь, вызывает обеспокоенность безопасность и права женщин и девочек, этнических и религиозных групп и меньшинств, а также граждан - союзников павшего афганского правительства.

- Ежедневные публикации и отчеты организаций, которые мониторят ситуацию, очевидным образом опровергают заверения талибов о том, что их политическое  изменились в лучшую сторону, - отмечает юрист. - И это неоспоримый факт.

- Может ли Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления в Афганистане?

- Важно напомнить, что 5 марта 2020 года Апелляционная палата МУС единогласно постановила уполномочить прокурора начать расследование предполагаемых преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда в связи с ситуацией в Афганистане.

Данное расследование было инициировано экс-прокурором МУС Фату Бенсуда в ноябре 2017 года.

Расследование должно охватить преступления, совершенные на территории Афганистана в период с 1 мая 2003 года, а также других предполагаемые преступления, связанные с вооруженным конфликтом в Афганистане и совершенные на территории других государств-участников Статута с 1 июля 2002 года. 

Статут - международный договор, регулирующий деятельность какой-либо международной организации и дающий ей право на проведение собственных мер и процедур. 

- Почему именно с этого периода? С чем связан этот временной интервал?

- Это, в первую очередь, связано с тем, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении предполагаемых преступлений, совершенных в контексте ситуации в Афганистане до указанных сроков, так как ИГА депонировало свой документ о присоединении к Римскому статуту 10 февраля 2003 года.

Таким образом, МУС может осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступлений, перечисленных в Римском статуте, совершенных на территории Афганистана или его гражданами, с 1 мая 2003 года.

Полностью материал читайте здесь
asiaplustj.info
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