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Стратегические учения "Запад-2021" завершились

Россия и Беларусь завершили стратегические маневры с участием 200 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, слова которого приводятся в сообщении.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил РФ и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году, пишет Интерфакс-Запад.

Практические действия войск (сил) проходили в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.

Всего в учениях на территории РФ и Беларуси принимало участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе, 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Беларусь. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал Западный военный округ.
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