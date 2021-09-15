"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, слова которого приводятся в сообщении.





Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил РФ и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году, пишет Интерфакс-Запад.





Практические действия войск (сил) проходили в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.





Всего в учениях на территории РФ и Беларуси принимало участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе, 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.





Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Беларусь. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки, сообщал Западный военный округ.



