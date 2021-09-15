Лидер КНР настоял на том, чтобы Штаты сначала заочно улучшили отношения с Пекином, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. В Белом доме эту информацию опровергают.





"Публикация не точно отражает суть звонка", - заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в комментарии Reuters.





В то же время источник агентства подтвердил, что телефонный разговор передали точно. Звонок к китайскому лидеру состоялся через семь месяцев после первого разговора между главами государств.





Китайские государственные СМИ заявили, что политика США в отношении Китая создает "серьезные трудности". Но стороны согласились поддерживать частые контакты и попросили рабочие группы активизировать взаимодействие.



