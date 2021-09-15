



Как сообщает телеканал "Беларусь 1", этих людей связывают родственные связи.





По данным телеканала СТВ, на задержанных завели уголовное дело по статье "Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля". Им грозит до 15 лет заключения.





В июне 2021 года Гайдукевич заявил, что ночью в его дом бросили три бутылки с зажигательной смесью. В результате пострадала только кошка, получившая ожоги.