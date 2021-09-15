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"Террористов" станет еще больше: КГБ задержал людей, бросавших "коктейли Молотова" в дом Гайдукевича

Комитет госбезопасности задержал людей, бросавших "коктейли Молотова" в дом депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича.


Как сообщает телеканал "Беларусь 1", этих людей связывают родственные связи.

По данным телеканала СТВ, на задержанных завели уголовное дело по статье "Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля". Им грозит до 15 лет заключения.

В июне 2021 года Гайдукевич заявил, что ночью в его дом бросили три бутылки с зажигательной смесью. В результате пострадала только кошка, получившая ожоги.
Источник: euroradio.fm
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