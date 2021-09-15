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Time включил Навального в список 100 самых влиятельных людей 2021 года

Журнал Time включил российского оппозиционера Алексея Навального в список ста самых влиятельных людей 2021 года.


Издание отнесло Навального к категории «Кумиры» (Icons), в которой также представлены принц Гарри и его супруга Меган Маркл, певицы Бритни Спирс и Долли Партон, теннисистка Наоми Осака и другие.

Сопроводительный текст о Навальном написал глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров.
Источник: tvrain.ru
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