



Нет, она то как раз и раньше по сути и была, причем на протяжении уже довольно длительного времени, вот только официально, так сказать «со взятым больничным», это по настоящему что-то новенькое и, думается, что поступил он так вовсе не из-за больных в своем окружении, они были есть и будут, а здесь нечто другое и название этому – выборы в Госдуму РФ.





Да, они в этот раз слишком проблемные, нет, «правильные» цифры, как это принято в ряде постсоветских стран с несменяемым президентом, уже давно согласованы и, с учетом «электронности» самого голосования, скорее всего даже в систему ГАС «Выборы» уже закачаны.





Кстати, председатель «Единой России» Д.Медведев тоже сначала недавний день рождения праздновал, а потом скажем: не проявлял медийной активности, и это на пороге важнейшего для любой партии события – получения вотума доверия избирателей, получается, раз все решено то можно и отдохнуть?





Это не совсем так, на сегодня главная версия, которая безусловно имеет право на существование и получила некоторую популярность в российских СМИ, заключается в том, что дело не в том как даже не проголосуют, а подсчитают, проблема в другом: признает Запад их результаты или нет.





Весь вопрос в том, что Кремль, пытаясь «прожать» свое видение ситуации относительно событий в Крыму и Донбассе, на предыдущих выборах Госдумы в 2016 году включил в списки избирателей жителей с точки зрения международного права аннексированного Крымского полуострова и западные страны на это практически никак не отреагировали хотя разговоры об их непризнании велись.





Теперь новый этап: в выборах в Госдуму 2021 года принимают участие жители непризнанных ЛДНР, как электронным способом, так и с помощью поездок для этих целей в РФ. Причем, уже неоднократно зафиксированы случаи, когда этот процесс организовывается с помощью административного ресурса, часто вообще «из-под палки» к тому же доставка избирателей будет происходить на автобусах, предоставленным государством.





То есть, повод есть, а с учетом имеющихся сейчас напряженных отношений может быть по-всякому и, если Запад проявит принципиальность, Госдуму РФ могут не признать, с не самыми приятными от этого последствиями.





Кроме того, предвыборного негатива подбрасывает полная зачистка оппозиции в стране, которая была проведена накануне выборов с использованием всего «букета» возможностей: запрет на регистрацию, искусственное создание условий для бегства из РФ, а кое-кто даже «сидит» или находится в «процессе».





Что касается нарушений, здесь в принципе все, как всегда, их – много, хотя как-то по особенному, если вспомнить о по сути недопуске на них наблюдателей и отсутствия видеонаблюдения, что на фоне ожидаемой крайне низкой явки может «вызвать вопросы».





Правда даже это, в случае принятия Западом решения о непризнании выборов и нелегитимности Госдумы, просто дополнительный повод, не более того, основным, если так произойдет, станет именно голосование в непризнанных ЛДНР, что действительно есть грубейшим нарушением международного права.





Но, кажется даже это не главное, в Кремле и без этого проблем с выборами хватает, так как все вышеописанное понимаем далеко не только мы, а большинство россиян, которые на фоне «закручивания гаек» и ухудшения своего материального достатка, что в последнее время происходит весьма активно, могут если не повторить прошлогодние события в Минске, то «Хабаровские», правда уже далеко не только в нем одном – вполне.





Кстати, нечто большее – вряд ли лидеров оппозиции в РФ действительно «зачистили», то есть протест возглавить не кому, а революционная ситуация на данный момент пока не созрела. Если проводить аналогию с прошлым веком, то до 1917 года – далеко, максимум – 1905, да и то вряд ли.





Но, как бы там ни было, два вышеописанных фактора вполне в состоянии «качнуть» Россию хотя и не более того и привести к волнениям, которые нужно будет подавлять с помощью силовиков, а делают они это весьма непрофессионально, то есть – жестко и возглавивший этот процесс станет ненавистным для россиян.





Именно эту ошибку в свое время допустил Николай II, который при жизни получил прозвище «кровавый», а, что бы не говорили о В.Путине, «с головой» у него все в порядке и, поскольку он на самоизоляции, все это возглавит кто-то другой, из тех, которого потом можно на «заслуженную пенсию» отправить, пусть даже и с царским «атата», но в остальном без последствий.





Если все так, то после этих событий, отбывший самоизоляцию Путин появится на сцене и «легкой рукой разведет все набежавшие тучи». Получит ли он от этого дополнительную народную любовь? Это конечно вряд ли, но… есть такая теория «минимизации убытков» и, кажется, именно ею вдохновлялся Кремль, разрабатывая подобные планы.





Сбудется ли все это так же пока не известно, поскольку это не от нас зависит, а от россиян, выйдут они на улицы или нет, понятно только одно: в Кремле самоизоляцией В.Путина, на всякий случай «соломку подстелили», а вот понадобится ли она и, главное, поможет ли – покажет только время, благо ждать осталось недолго.







