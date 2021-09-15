Тихановская выступила в Париже на открытии выставки к годовщине беларуских протестов
15 сентября начинался визит Светланы Тихановской во Францию.
Она уже поучаствовала в Париже в открытии выставки о годе беларуских протестов глазами фотожурналистов. "Через фотографии избитых и замученных беларусов я также стучу во все двери, убеждая мировых политиков в том, что наша борьба реальна и близка", — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.
Светлана Тихановская посещает Францию по приглашению министра иностранных дел этой страны. У нее запланированы многочисленные встречи с французскими политиками и с представителями беларуской диаспоры.
15:42 15/09/2021
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