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Американский конгрессмен: Лукашенко сдает страну Путину

Конгрессмен-республиканец считает, что США должны жестче реагировать на агрессивные действия Минска и Москвы.

Американский конгрессмен: Лукашенко сдает страну Путину
Учения «Запад-2021» вызывают серьезное беспокойство на Западе в контексте сближения Москвы и Минска, серьезно ускорившегося в последнее время. Об этом сопредседатель группы «Друзей Беларуси» в Конгрессе США, конгрессмен-республиканец Крис Смит (Chris Smith) заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки»

По его мнению, в ответ на эти маневры, а также на жестокий приговор Марии Колесниковой, вынесенный на прошлой неделе, должны последовать конкретные меры США.


Данила Гальперович: Наблюдая за учениями «Запад-2021» и недавними переговорами между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, многие медиа отметили серьезно возросшую сговорчивость Лукашенко. Он, еще полтора года назад жаловавшийся на давление Москвы в вопросах интеграции, теперь говорит, что пошел бы на создание унитарного государства с Россией. Как вы оцениваете нынешнюю позицию Лукашенко, и как на нее будут реагировать США?

Крис Смит: Лукашенко, очевидно, сдает свою страну Путину. Движение в эту сторону уже было, но сейчас оно ускорилось. И люди в Беларуси должны быть этим разгневаны и разочарованы. Они и так испытывали эти чувства в отношении Лукашенко, но сейчас эти чувства наверняка еще сильнее, потому что в сдаче своего суверенитета диктатуре в Москве нет ничего хорошего для страны, которая этой диктатуре покоряется. 

И со стороны Лукашенко это проявление трусости, выразившееся в том, как он вел себя, будучи рядом с Путиным, не проявляя никакого лидерства. И для того, чтобы удержаться у власти, он продает белорусский народ – который, без сомнения, заслуживает свободы и демократии. Вместо этого белорусы получают «дорожную карту», которая еще более скрепит «союзное государство». 

Кроме того, все это может привести к подчинению Беларуси военной силе России, хотя и произойдет это без единого выстрела со стороны белорусской армии. Это сближение представляет угрозу для соседних стран и Евросоюза в целом, а нынешние военные учения, которые они проводят раз в четыре года – это еще одно свидетельство уступчивости, которую Лукашенко проявляет в отношении Путина.

Мы обращались к Международному валютному фонду с тем, чтобы Фонд воздержался от предоставления «специальных средств заимствования» Беларуси на почти миллиард долларов. Несмотря на наш запрос, поддержанный обеими партиями в Конгрессе США, эти средства были выделены Лукашенко. 

Я хотел бы заметить, что эти средства были заморожены для Венесуэлы и Афганистана, и очень странно, что их выдача не была заблокирована для диктаторского режима, который ежедневно пытает людей в тюрьмах. Действия МВФ являются весьма неприглядными. Я думаю, что Соединенным Штатам нужно продолжать давление в вопросе об этих средствах, поскольку для Лукашенко они являются спасательным кругом.

Д.Г.: На прошлой неделе Марию Колесникову, одну из лидеров белорусской оппозиции, вместе с ее коллегой по протестам Максимом Знаком приговорили к крайне жестоким срокам тюремного заключения. Нужно ли, по-вашему, США отреагировать какими-то действиями на это решение нынешних властей Беларуси?

К.С.: Это – один из многих случаев продолжающегося жестокого подавления оппозиции в Беларуси, и Мария продемонстрировала невероятное мужество. Я уверен, что США должны сильнее реагировать на все это. 

Мы помним, что в августе были очередные санкции, принятые нашим Министерством финансов, а также еще один указ президента Байдена, но, я думаю, что теперь, особенно когда Лукашенко так тесно связывает себя с Путиным в одном союзном государстве, запрет для него путешествовать в США или иметь с нами торговые отношения становится неэффективным и слабым. 

Я думаю, что Белый дом и госсекретарь Блинкен должны высказываться громче, а не публиковать заявления, которые практически никто не читает. Афганистан не должен заслонять все неотложные проблемы, которые стоят перед нами. Евросоюз уже реагирует адекватно, особенно в случае с Марией Колесниковой и предоставлением беженства людям из Беларуси. 

Возможностей влияния на ситуацию не так много, как хотелось бы, но мы должны быть настойчивы и ни в коем случае не ослаблять нашу решимость оказывать это влияние. Мария должна быть освобождена!

Д.Г.: Почему Путину вдруг так понадобилась Беларусь? Мы знаем, что между ним и Лукашенко иногда возникали конфликты, и Путин, судя по сведениям из многих источников, недолюбливает белорусского правителя. Зачем ему сейчас понадобился реальный союз с ним?

К.С.: Я думаю, что это сближение нужно им обоим - и Путину, и Лукашенко. Лукашенко это нужно для выживания – он такое натворил, что должен быть уже прямо сейчас судим в Гааге, и тем не менее, он продолжает править, точнее, не справляться с правлением в своей стране. А Путину нужна более протяженная граница на западе, которая дает дополнительные военные возможности для угроз Литве, Польше и другим соседним или находящимся неподалеку странам. 

И это вызывает реальное беспокойство. Путин, так же, как и коммунистическое руководство Китая, очень серьезно наращивает свои военные возможности, и эти возможности не оборонительные, а наступательные. Беларусь дает ему точку опоры на Западе и возможность еще эффективнее угрожать Украине. Мне кажется, что Украина сейчас находится в крайне трудной ситуации, и это происходит при нашем нынешнем президенте Байдене. 

Сказано много хороших слов, но где же решительные действия? И мы видели, что такой уход из Афганистана явился приглашением различным диктаторам и таким группам, как «Боко-Харам», «Аль-Кайда», ИГИЛ и «Талибан» совершать злонамеренные действия открыто – они почувствовали слабость президентства Байдена. 

Именно Байдена, а не американского народа – вы наверняка знаете, что есть и республиканцы, и демократы, которые испытывают отвращение по поводу того, как состоялся этот преждевременный и очень опасный уход из Афганистана. Видя такой уход, злонамеренные силы могут использовать проявленную слабость и в других местах.

Д.Г.: Должны ли США сейчас стать более открытыми для беженцев из Беларуси, и, если вы говорите о помощи Путина Лукашенко в его усилиях по сохранению своей власти в Беларуси – существует ли способ повысить для него издержки, связанные с такой помощью?

К.С.: Я считаю, что Запад должен продолжать принимать меры против Путина, в том числе и за поддержку Лукашенко. Путин не всемогущ – у него есть власть, но повлиять на него можно. Он, естественно, расширяет свои возможности всеми этими соглашениями в рамках «союзного государства» - в энергетике, региональном влиянии и так далее. 

В чем-то это напоминает восстановление советской империи, по крайней мере, то, что произошло с Крымом, видится многими именно так. Что и кто могут быть следующими? Поэтому наша решительность в привлечении Путина и Лукашенко к ответственности не должна снижаться.
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