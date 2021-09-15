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Лукашенко улетел в Таджикистан

15 сентября Александр Лукашенко отправился в Таджикистан. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото самолета.



15-17 сентября в столице Таджикистана должны пройти сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Планируется, что на саммите ОДКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. А одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане.

В то же время ожидается, что на саммите ШОС в Таджикистане главы государств примут решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, пишет БелТА. Беларусь — наблюдатель при этой организации.

Кстати, 14 сентября стало известно, что Путин не прилетит в Таджикистан, он ушел на самоизоляцию из-за обнаружения случаев коронавируса в его окружении.
Источник: telegraf.by
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