Лукашенко улетел в Таджикистан









15-17 сентября в столице Таджикистана должны пройти сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в пресс-службе Лукашенко.





Планируется, что на саммите ОДКБ обсудят проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств ОДКБ. А одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане.





В то же время ожидается, что на саммите ШОС в Таджикистане главы государств примут решения о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, пишет БелТА. Беларусь — наблюдатель при этой организации.





Кстати, 14 сентября стало известно, что Путин не прилетит в Таджикистан, он ушел на самоизоляцию из-за обнаружения случаев коронавируса в его окружении.