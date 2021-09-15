В последние дни властям пришлось спешно искать ответ на решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать Дмитрия Баскова на пять лет, запретив ему участвовать во всех международных и национальных хоккейных мероприятиях.





Поначалу в Федерации хоккея Беларуси заявили, что не поддадутся на давление и Басков останется председателем организации. Но уже спустя два дня он был вынужден написать заявление об отставке.





Александр Лукашенко не мог промолчать о санкциях против своего партнера по хоккейной команде и тренера младшего сына.





В воскресенье на учениях «Запад-2021» глава Беларуси набросился на врагов со словами: «Начинают давить наших ребят ни за что. Вышел Басков с флагом за президента – а, ты враг. Мы тебя требуем исключить из Федерации и так далее. Мерзавцы. Мелкотравчатые, мелочные. Это действительно несолидное поведение».





Но по вынужденному увольнению Баскова было видно, что с реальным ответом на санкции против управленца возникли проблемы – защитить человека, всю жизнь отдавшего правящему режиму и хоккею, не смогли.





Но для внутреннего потребления Лукашенко придумал историю с «повышением» Баскова до члена Совета республики.





Во вторник Лукашенко в присутствии председателя верхней палаты парламента напутствовал нового «сенатора»: «Для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в Сенате страны опыта политического поднакопишь».





Для создания позитивной истории само собой подключили и пропагандистов. Один из провластных телеграм-каналов не постеснялся написать: «Тысячи беларусов поздравляют Дмитрия Баскова с назначением!»





Но в чем конкретно заключается «взлет» для управленца не ясно. Не секрет, что Совет республики при режиме Лукашенко является декоративным органом, который как огня избегает самостоятельных решений.





В теории Совет республики может проводить против президента расследование и инициировать его отставку, но на практике даже его глава Наталья Кочанова занимается выполнением прямых поручений Лукашенко, причем зачастую мелких, он прилюдно называет ее своим «солдатом».





Кто знает еще хотя бы трех «сенаторов» кроме Кочановой? Говорят ли вам что-то фамилии Гедич, Дроздовский, Жингель? Не волнуйтесь, всем остальным тоже. Теперь к ним прибавится Басков.





Вместо реальных полномочий в сфере, которой он отдал всю сознательную жизнь, управленец получает пост с неясными возможностями.





Даже не факт, что Басков будет получать на новой должности зарплату. Ее выплачивают в Совете республики тем, кто осуществляет свои полномочия «на профессиональной основе». Другими словами, тем, кто постоянно занят в парламенте – это прежде всего Кочанова и ее заместители.





Рядовому члену Совета республики выплачивается доплата, если его зарплата по основному месту работы ниже доходов «сенатора», осуществляющего полномочия на профессиональной основе.









Чтобы не говорили в госСМИ, такой «взлет» больше похож на карьерное падение.







