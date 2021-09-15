



«Дело в том, что Басков дискредитированным выглядит только в наших глазах, но никак не в глазах Лукашенко. Для нас это не просто человек из ближайшего окружения диктатора, но и особа, которая замешана в истории с убийством Романа Бондаренко в прошлом году.





В глазах Лукашенко все те, кто не остановился ни перед какими-то моральными ограничениями, ни перед законом, ни перед Конституцией в поддержке режима, — герои.





Фактически, Басков сформировал вместе с Эйсмонт летучие отряды по борьбе с символами беларусского возрождения в минских дворах. Таким образом, они достигли высшего проявления лояльности.





Такие люди не выбрасываются из ближайшего окружения, они связаны с Лукашенко кровью. Как бы низко эти люди ни падали в профессиональном плане, в глазах Лукашенко — это преданные ему солдаты, которые сделают все, чтобы режим держался до последнего. Они будут исполнять любые его приказы.





Назначение таких людей — это плата монарха (а Лукашенко практически стал монархом). Когда-то в феодальных системах также расплачивались титулами, землями, деньгами. В ответ же люди защищали монарха. Так и сегодня происходит в Беларуси и других султанизированных режимах.





Мы знаем, что Басков владеет определенными бизнесами. Он один из владельцев аккумуляторного завода под Брестом, против которого так долго протестовали люди.





Чем дальше будет деградировать система, тем больше будет таких людей в окружении Лукашенко, которые будут получать высокие должности не по профессиональным качествам, а потому что будут исполнять все команды Лукашенко», – высказал свое мнение Усов.