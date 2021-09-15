"Режим в Беларуси... буквально подталкивал людей к границе. Речь идёт о гибридной атаке, нацеленной на дестабилизацию Европы. Мы не будем это терпеть", - сказала она в среду в Европарламенте.





Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит помогать Эстонии, Латвии, Литве в решении проблемы нелегалов, прибывающих к границам ЕС через Беларусь, пишет interfax.by







