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Глава Еврокомиссии: История с нелегалами - это гибридная атака

Власти Беларуси специально направляют потоки нелегальных мигрантов к границам ЕС, и это следует считать гибридной атакой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Режим в Беларуси... буквально подталкивал людей к границе. Речь идёт о гибридной атаке, нацеленной на дестабилизацию Европы. Мы не будем это терпеть", - сказала она в среду в Европарламенте.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит помогать Эстонии, Латвии, Литве в решении проблемы нелегалов, прибывающих к границам ЕС через Беларусь, пишет interfax.by
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