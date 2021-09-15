Глава Еврокомиссии: История с нелегалами - это гибридная атака
Власти Беларуси специально направляют потоки нелегальных мигрантов к границам ЕС, и это следует считать гибридной атакой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Режим в Беларуси... буквально подталкивал людей к границе. Речь идёт о гибридной атаке, нацеленной на дестабилизацию Европы. Мы не будем это терпеть", - сказала она в среду в Европарламенте.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит помогать Эстонии, Латвии, Литве в решении проблемы нелегалов, прибывающих к границам ЕС через Беларусь, пишет interfax.by
11:40 15/09/2021
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