Об этом сообщает TVN24.Pl со ссылкой на источники в руководстве правоохранительных органов.





Проблема стала особенно актуальной после того, как в воскресенье польские полицейские задержали бежавшего из Беларуси участника протестов Макария Малаховского, находившегося в Польше по гуманитарной визе.





Он был задержан из-за того, что находился в «красном списке» Интерпола — в международный розыск его подала Беларусь. Разобравшись, что дело политическое, молодого человека на следующий день отпустили.





Глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что этот случай — результат политического использования Интерпола беларусским режимом.





Собеседники TVN24 в Главном управлении полиции подтвердили, что у руководителей польских правоохранительных структур есть понимание, что Россия и Беларусь злоупотребляют международными ордерами на арест — «красными карточками» Интерпола.





«В течение нескольких месяцев мы пытаемся повлиять на штаб-квартиру Интерпола, чтобы тот подходил к красным карточкам из этих стран с большой осторожностью и ввел верификацию. Поскольку очевидно, что эти две страны злоупотребляют системой», — сказали в управлении полиции.





Глава МВД Каминьский еще в июле отправлял председателю Интерпола официальное письмо с предложением ввести соответствующие изменения в систему розыска и базу Интерпола.





«Я хотел бы обратить внимание на необходимость проверки данных, поступающих в систему от некоторых стран, в частности от Российской Федерации, использующей Интерпол для преследования и экстрадиции своих политических оппонентов», — призывал министр в письме.





В Главном управлении полиции изданию подтвердили, что в ноябре генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток должен совершить визит в Польшу, а в конце того же месяца начальник полиции Польши Ярослав Шимчик выступит на общем собрании организации в Стамбуле. Поляки намерены использовать эти встречи, чтобы повлиять на руководство Интерпола.





«Речь идет о введении особой проверки «красных карточек» из Беларуси и России. Мы пытались делать такую проверку у себя на уровне полиции, но это требует системных решений», — пояснили собеседники издания.





Проблема, отмечают в польской полиции, состоит еще и в технической сложности вопроса, ведь и Беларусь, и Россия подают в розыск Интерпола не только «политических», но и настоящих преступников — убийц, наркоторговцев, членов банд и т.д.





Причем на данный момент все 194 страны Интерпола направляют ордера на розыск напрямую в центральный офис Интерпола. После этого «красная карточка» на человека почти мгновенно становится видна любому полицейскому Польши, как и других стран Шенгена. И если при проверке документов полицейский видит, что человек в «красном списке» Интерпола, он обязан его задержать.





Возможности на месте выяснить, насколько обоснованно человек разыскивается, у полицейского нет, в этом уже потом вынуждены разбираться прокуратура или суд.





И, как отмечают в польской полиции, пока система Интерпола не будет усовершенствована, все те, кто скрывается от политического преследования в Польше и других странах, должны иметь в виду, что такие инциденты, как с Малаховским, могут случаться.