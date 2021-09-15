Однако в грузинской неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» заявили, что заявка пришла именно с ее фамилией.





«Мы увидели, что, по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в местных выборах Грузии в качестве независимых наблюдателей прислал ЦИК Беларуси во главе с Лидией Ермошиной, с ее подписью. Никаких других фамилий в тот момент названо не было», – сказала руководитель организации Нино Долидзе.





Она подчеркнула, что заявка пришла именно с фамилией Ермошиной.





«Да, она глава ЦИК Беларуси, и теоретически быть независимыми наблюдателями могут быть два человека из белорусского ЦИК, в том числе и сама Ермошина. Но повторюсь, о других фамилиях речи не шло. И уже этого прецедента хватило ради того, чтобы в обществе и политических кругах поднялась волна возмущения», — отметила Долидзе.





Руководитель организации добавила, что «конечно же, мы узнаем, появились ли после новости об опровержении белорусскими властями бывших данных какие-либо новые фамилии. Для этого мы даже сделаем официальный запрос в ЦИК Грузии. Но сути претензии к белорусскому ЦИК это не меняет».





Пока официального комментария от грузинского Центризбиркома нет.





Напомним, в ЦИК Беларуси прокомментировали, что «на самом деле наблюдателями на эти муниципальные выборы едут два сотрудника аппарата комиссии», а информация про участие Ермошиной «не достоверная, она не соответствует действительности. Лидия Михайловна никуда не едет и даже не планировала».





Выборы в Грузии

Выборы должны пройти 2 октября. Грузинам предстоит выбрать мэров 64 городов. Самым важным является должность мэра Тбилиси. Главная интрига в том, сможет ли действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, он же кандидат от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия», вновь стать мэром столицы.





Один из его главных оппонентов — депутат Ника Мелия. Она представляет оппозиционную партию «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.





В 2020 году на парламентских выборах из-за пандемии зарубежные наблюдатели не были представлены в той мере, в которой предполагалось изначально. По мнению оппозиции, это позволило ей подтасовать итоги выборов, которые остались незамеченными малочисленной международной миссией наблюдателей, пишет Эхо Кавказа.





Оппоненты власти опасаются, что результаты на них могут быть подтасованы и в этом году, особенно после того, как в списке среди 25 международных наблюдателей обнаружили главу белорусского ЦИК Лидию Ермошину.