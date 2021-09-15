







– Это человек опасный, Лукашенко я имею в виду, – рассуждает Глеб Павловский на Эхе Москвы . – Он выстроил сперва одна систему утренней дойки Москвы, более простую, менее вредную, но крайне дорогостоящую, в которой, собственно говоря, Беларусь существовала, как известно, за счет российских тарифов.





А потом он сымпровизировал новую, и теперь это что-то готичное, как говорила молодежь в давние времена. Он шантажирует Путина, старясь каждый раз облечь безумие в какие-то знакомые Путину слова, которые должны быть ему приятны. И это он делает уже много раз, когда он фактически ввел пыточное следствие, прямое настоящее пыточное следствие. У нас пока намеки есть, но в цвету еще нет.





Когда он начал выступать врагом европейского и международного сообщества, заставляя Путина его защищать. А защищая его, Путин сам превращается в изгоя, как и Лукашенко.





А Лукашенко это нужно. Ему нужен изгой в Кремле, чтобы быть ему верным младшим братом. И то, что все это происходит в дни уже ускоряющегося транзита власти, очень плохо. Дело тут уже не только в деньгах.





Дело в том, что этот парень очень хитрый может создать ситуацию, в которую втянет Российскую Федерацию на глазах всего мира. И это будет плохой пиар, это будет разрушение позиций России, тех, что еще остались.





Я думаю, что Путин не знает, что делать с этим скачущи чемоданом без ручки.