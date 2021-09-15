



Как рассказала председатель ТБМ (Таварыства беларускай мовы; Общества белорусского языка), экс-депутат Елена Анисим в интервью «Радыё Рацыя», несмотря на сильное давление, ТБМ работает. Работает офис, открыты банковские счета.





«Будет рассматриваться наша жалоба в Верховном суде, мы оспариваем второе письменное предупреждение Минюста. Если нам удастся хоть каким-то образом убедить в том, что это несправедливо, то дело ликвидации ТБМ будет прекращено. Впрочем, я думаю, что кому-то очень выгодно держать нас в таком подвешенном состоянии — наверное, для того, чтобы мы либо сами сдались. Либо там кто-то примет такое решение и, несмотря ни на какие юридические процедуры, просто нас закроет», — говорит Елена Анисим.



