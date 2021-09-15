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Кнырович: ситуация в Беларуси сложилась такая, как было в России сто лет назад

Белорусский бизнесмен Александр Кнырович, который недавно вышел на свободу и уехал за границу, в беседе с "Польским радио" поделился своими мыслями о том, что происходит в нашей стране. За решёткой он был 4,5 года.


"Мне кажется, что произошло рождение нации, люди увидели, что есть мы, мы — белорусы, и сколько нас, — говорит Кнырович. — ...Также стало понятно, что у тех людей, которые сейчас находятся у власти, только две опоры — силовая и в Кремле, больше ничего нет".

Александр Кнырович признается, что ещё прошло мало времени после освобождения и он не всё понимает. "Но личные ощущения, что ситуация сложилась такая, как это было в России сто лет назад, — продолжает рассказ бизнесмен. — Когда большая группа людей уехала, рассчитывая, что через 2-5 лет они вернутся. А подавляющее большинство населения [бывшей Российской империи] осталось и сполна испытало на себе всю тяжесть того, что происходило после: гражданскую войну, репрессии и многое другое".

Кнырович надеется, что уехал из Беларуси не навсегда. Пока же он собирается "реализоваться как предприниматель... в другой стране".

Руководитель группы компаний "Сармат" Александр Кнырович был осужден в июле 2018 года за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере на 6 лет колонии усиленного режима (позднее срок наказания сократили на год). Он не признал свою вину, а в СМИ его дело нередко называли политическим. На свободу Кнырович вышел в августе этого года.
Еврорадио
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