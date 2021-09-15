



Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Таджикистана.





"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании. В ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства", – отмечается в заявлении.





Байден во время общения в Пенсильвании 11 сентября говорил, что эвакуация людей из аэропорта Кабула проходила тяжело и было очень много желающих уехать. По его мнению, также много желающих было бы и в Таджикистане.





"Например, если бы мы были в Таджикистане и мы прибыли бы с С-130 и сказали: "Мы позволим всем, кто сочувствовал нам, сесть на самолет", то люди тоже бы висели на шасси", – сказал Байден, его цитирует пресс-служба Белого дома.





Таджикистан был транзитной страной для самолетов стран, которые организовывали эвакуацию своих граждан из Афганистана.



