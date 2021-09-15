Байден, говоря о событиях в Кабуле, заявил, что в Таджикистане "люди бы тоже за шасси цеплялись". Душанбе передал ноту послу США
Министерство иностранных дел Таджикистана вызвало посла Соединенных Штатов Марка Поммершайма из-за высказываний президента США Джо Байдена, который сравнил жителей страны с афганцами в аэропорту Кабула.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Таджикистана.
"Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании. В ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства", – отмечается в заявлении.
Байден во время общения в Пенсильвании 11 сентября говорил, что эвакуация людей из аэропорта Кабула проходила тяжело и было очень много желающих уехать. По его мнению, также много желающих было бы и в Таджикистане.
"Например, если бы мы были в Таджикистане и мы прибыли бы с С-130 и сказали: "Мы позволим всем, кто сочувствовал нам, сесть на самолет", то люди тоже бы висели на шасси", – сказал Байден, его цитирует пресс-служба Белого дома.
Таджикистан был транзитной страной для самолетов стран, которые организовывали эвакуацию своих граждан из Афганистана.
08:34 15/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение