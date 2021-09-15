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Беларусь открывает генконсульство в Мумбаи

Генеральное консульство Республики Беларусь появится в индийском городе Мумбаи, соответствующее решение принял Совет министров республики.


Согласно данным Национального правового интернет-портала, правительство 13 сентября приняло постановление, которым закреплено открытие генконсульства.
Текст документа не опубликован, в нацреестр он был включен во вторник 14 сентября, а само постановление вступает в силу 15-го.

В настоящее время в Индии действует белорусское посольство, которое находится в столице – Нью-Дели. Возглавляет его Андрей Ржеусский, который стал послом в этой стране в декабре 2018 года.

Дипломатические отношения между Беларусью и Индией были установлены в апреле 1992-го, однако белорусское диппредставительство в этом государстве появилось только спустя шесть лет.

В начале апреля президент Александр Лукашенко потребовал оптимизировать количество белорусских дипмиссий за границей.

Министр иностранных дел Владимир Макей пояснил, что Минск закроет свои посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах.

Затем закрылись посольства в Канаде, Эквадоре и отделение посольства в Хабаровске. При этом были открыты генконсульства в Мумбаи, Хошимине и Гонконге. В августе стало известно, что Беларусь откроет посольство в Зимбабве
Sputnik.by
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