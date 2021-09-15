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В Беларуси четверо новых политзаключенных

Правозащитное сообщество Беларуси признало политическими заключенными еще четырех человек, осужденных на длительные сроки лишения свободы. Это участники протестов, которых обвинили в сопротивлении и насилии против силовиков.


 
Владимир Жук — бывший водитель Жлобинского РОВД. Он был взят под стражу 28 мая. 51-летнего мужчину обвинили в организации и участии в протестах в Жлобине с 9 на 10 августа 2020 года. Согласно материалам дела, он стоял в сцепке, перекрывал дорогу, оказывал сопротивление милиции и применял насилие против милиционеров, будучи нетрезвым. 27 августа в Светлогорске его осудили по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК на 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Алексей Щитников был задержан 14 мая. Во время августовских протестов минчанин на своей машине врезался в стоявший автомобиль ГАИ. Его обвинили по ст. 364 (угроза насилия в отношении милиционера) и ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества). На суде 49-летний мужчина объяснял, что совершил наезд непреднамеренно: его жена закричала, увидев, как у дороги избивают человека, и от неожиданности он врезался в машину ГАИ. По словам мужчины, в панике он уехал, но затем сдался, в РУВД его сильно избили. 7 сентября суд признал Щитникова виновным и назначил ему 5 лет колонии усиленного режима.

Александр Зайковский был задержан 15 мая по ст. 364 об угрозе насилием в отношении силовиков. Согласно материалам дела, 12 октября он, будучи нетрезвым, бросил в сторону милицейского автобуса пивной бокал. Автобус был незначительно поврежден, а четыре сотрудника ОМОН заявили, что морально пострадали от звона бьющегося бокала и потребовали возмещения уще ба по 1000 рублей каждый. На суде мужчина рассказал, что в баре поспорил с двумя мужчинами, которые подначили его бросить бокал в стоявший рядом автобус: «Сделаешь — квартиру подарим». 7 сентября его осудили на 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

Артем Сакович, работник «Минскводоканала», был задержан 22 июня, когда пришел по вызову в РУВД в качестве свидетеля по уличной драке. Его обвинили в участии в протестах по ч.1 ст. 342, подготовке массовых беспорядков по ч.1 ст. 13 ч. 2 ст. 293 и в приготовлении к изготовлению коктейлей Молотова по ч.1 ст. 13 ч. 2 ст. 295-3 УК. На суде Артем рассказал, что был на протестах 10-11 августа, но просто снимал происходящее на телефон. А 12 августа его знакомые предложили сделать коктейли Молотова. Парней задержали во дворе с бутылками и канистрой. Как отмечают правозащитники, участие Артема в изготовлении коктейлей Молотова, намерение их переносить и применять в суде доказано не было. 10 сентября 20-летнего парня осудили на 4 года колонии усиленного режима.

Правозащитники считают, что судебные приговоры непропорциональны совершенным этими людьми нарушениям, требуют пересмотра их уголовных дел и приговоров, освобождения их из-под стражи с обеспечением явки в суд.

Всего на данный момент в Беларуси признали политзаключенными 671 человека.
Reform.by
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