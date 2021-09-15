Генсек ООН назвал главную угрозу для всего мира, ради которой нужно объединиться
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с коронавирусом. По его словам, пандемия коронавируса несет опасность всему миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию 76-й сессии Генассамблеи ООН.
По словам Гутерриша, пандемия коронавируса несет угрозу не только угрожает жизни и здоровью людей, но и приводит к разделениям на богатых и бедных и другим проблемам во всем мире.
"Пандемия продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему. Эти вызовы усложняются расколом, который угрожает миру и разделением на богатых и бедных", - сказал Гутерриш.
Он также отметил, что мировому сообществу нужно объединить усилия в борьбе с пандемией.
"Пора сосредоточиться на борьбе с общим врагом - пандемией... Необходимо активизировать усилия по вакцинации от коронавируса и реагированию на изменение климата. Войнам против друг друга необходимо положить конец", - сказал он.
В Нью-Йорке стартовала сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На ней обсуждают вопросы климата, коронавируса и другие.
07:30 15/09/2021
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