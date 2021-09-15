







Он, в частности, отметил, что участие в саммите СНГ в Минске 15 октября, а также в первом заседании Госдумы нового созыва, которое должно состояться до 19 октября, "пока в планах (Путина) есть".





В интервью "Ведомостям" Песков повторил, что длительность самоизоляции президента будет зависеть от рекомендаций специалистов. "Точного срока нет", - добавил Песков.





Ранее во вторник Путин сообщил, что решил самоизолироваться после того, как COVID-19 был диагностирован у одного из людей в его ближайшем окружении.



