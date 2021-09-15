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В планах Путина на октябрь пока сохраняется очное участие в саммите СНГ в Минске

Очное присутствие президента РФ Владимира Путина на ряде мероприятий в октябре в его планах сохраняется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Он, в частности, отметил, что участие в саммите СНГ в Минске 15 октября, а также в первом заседании Госдумы нового созыва, которое должно состояться до 19 октября, "пока в планах (Путина) есть".

В интервью "Ведомостям" Песков повторил, что длительность самоизоляции президента будет зависеть от рекомендаций специалистов. "Точного срока нет", - добавил Песков.

Ранее во вторник Путин сообщил, что решил самоизолироваться после того, как COVID-19 был диагностирован у одного из людей в его ближайшем окружении.

Гендиректор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что изоляция Путина может продлиться около недели. "Исходя из общих соображений, неделя - этого вполне достаточно", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
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